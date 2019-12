Veaam lanceert Veeam Backup voor AWS

Veeam heeft Veeam Backup voor Amazon Web Services (AWS) gelanceerd. Volgens het bedrijf is dit een point solution die speciaal is ontwikkeld voor cloud-native Amazon Elastic Compute Cloud-bescherming (Amazon EC2).

De oplossing beschikt over Veeam-herstelmogelijkheden en zal exclusief beschikbaar zijn op AWS Marketplace, zowel in een gratis als betaalde versie. Dankzij de integratie met Veeam Backup & Replication, kunnen gebruikers al hun data op hetzelfde platform beheren, ongeacht waar de data is opgeslagen.

Onderzoek van Veeam toont aan dat 53 procent van de klanten menselijke fouten aanwijst als de voornaamste oorzaken van dataverlies, evenals het per ongeluk verwijderen van data. De nieuwe oplossing moet dat dus voorkomen.

Gebruiksgemak

De nieuwe versie van Veeam Backup is speciaal ontwikkeld voor AWS, en moet het voor klanten en cloud-providers eenvoudiger maken om hun AWS-workloads native te beveiligen, beheren en herstellen. Veeam biedt verder de mogelijkheid om data op te slaan en data te herstellen in dezelfde cloud (cross-region en cross-account), maar ook on premise of in een andere door Veeam ondersteunde omgeving. Denk aan VMware vSphere, Microsoft Hyper-V of Nutanix AHV.

Veeam Backup voor AWS heeft turn-key implementatie via AWS Marketplace. Ook voorziet de oplossing in herstelmogelijkheden zoals herstel op bestandsniveau voor native snapshots en Veeam-back-ups. Cloud Backup Cost Estimator is een ingebouwde tool die is ontwikkeld om cloudcomputing-klanten te ondersteunen met kostenmanagement. Door het simuleren van verschillende back-up-policy’s voorkomt deze tool dat de gebruiker onnodig hoge kosten maakt bij het maken van de daadwerkelijke back-up.

Ratmir Timashev, Executive Vice President Sales & Marketing bij Veeam, zegt over de oplossing: “Met Veeam Backup voor AWS (…) zorgen we (…) dat de Veeam-technologie voor databescherming beschikbaar komt voor AWS-klanten. Dit maakt het voor hen eenvoudig om een oplossing te kiezen met dezelfde API’s en hetzelfde abonnementsmodel als van hun andere software.”