Boomi neemt Unifi over met betere data-catalogisering als doel

Integratiespecialist Boomi, eigendom van Dell Technologies, gaat Unifi Software overnemen om zijn datacatalogus en data preparation-aanbod uit te breiden.

De financiële details over de overeenkomst werden niet bekendgemaakt. Boomi is gespecialiseerd in data- en applicatie-integratie in de cloud, voor edge computing en hybrid IT. Unifi heeft tools voor het vinden, catalogiseren en prepareren van data. Het plan is dat Boomi de mogelijkheden van Unifi zal toevoegen aan zijn integration platform as-a-service, oftewel iPaaS.

Hot topic

Volgens ZDNet is data-catalogisering een hot topic op het moment, omdat meerdere leveranciers de markt op gaan met artificial intelligence (AI), machine learning en automatisering, om bedrijven te lokken. Boomi schat dat zo’n 60 tot 73 procent van de data van zijn klanten onbekend blijft. Als die data ontsloten zou kunnen worden zouden bedrijven veel sneller inzicht kunnen krijgen in hun data, zeker als die data op self-service-basis beschikbaar zou worden.

De software van Unifi, die AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform en implementaties on premise ondersteunt, stelt klanten in staat om de context van data te voorspellen, evenals waar die data zich bevindt, de structuur van de data, plus de kwaliteit en het ‘trust level’ van de data. In combinatie met het data-integratieplatform van Boomi zouden de twee bedrijven in staat moeten zijn om gemakkelijker te werken met data lakes en bedrijfssystemen, en dus sneller het potentieel van de data te ontsluiten.