VS verbiedt export van AI-software

De regering van de Verenigde Staten gaat de export van bepaalde soorten artificial intelligence-software verbieden. Het gaat om software die wordt gebruikt om satellietbeelden te analyseren. Het verbod moet de technologie uit de handen van buitenlandse concurrenten houden.

De geldigheid van het verbod is vrij beperkt, in eerste instantie. Het is namelijk alleen van toepassing op software die gebruik maakt van neural networks, een vorm van machinaal leren, specifiek met het doel om “aandachtspunten” te ontdekken in satellietbeelden. Dit kan bijvoorbeeld software omvatten die huizen of voertuigen kan identificeren. Bovendien geldt het verbod alleen voor software die een graphic user interface heeft.

Reuters stelt dat het verbod maandag in werking treedt. Het heeft te maken met een wet uit 2018, die bekend staat als de Export Control Reform Act. In die wet is gespecificeerd dat de overheid onderzoekt of de export van nieuwe technologieën beperkt kan worden, als zij die technologie “essentieel acht voor de nationale veiligheid” van de VS.

Militaire doeleinden

Het idee achter het verbod is dat machine learning erg nuttig kan zijn bij het analyseren van satellietbeelden. Satellietfoto’s creëren namelijk vaak enorme hoeveelheden data. Dat betekent logischerwijs dat AI-software veel sneller interessante objecten kan markeren dan het menselijke oog dit ooit zou kunnen. In Australië wordt dit type technologie bijvoorbeeld gebruikt om de verspreiding van bosbranden overzichtelijk te houden, en op die manier de bestrijding te vergemakkelijken.

Het is niet erg moeilijk om te bedenken dat dit soort software ook voor militaire activiteiten kan worden gebruikt. Dat is dan ook de redenatie achter het verbod van de Amerikaanse overheid. Een voorbeeld is een programma genaamd Sentient, dat momenteel wordt ontwikkeld door de VS. Het is ontworpen om afwijkingen in satellietfoto’s te markeren, specifiek als die zouden kunnen wijzen op groepen militairen of op bijvoorbeeld plekken waar wapens zijn opgeslagen.