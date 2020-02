Financiële dataset Tick History beschikbaar op Google Cloud

Refinitiv, provider van data over financiële markten, gaat zijn dataset Tick History aanbieden op Google Cloud Platform. Gebruikers kunnen daardoor BigQuery van Google inzetten om die dataset te doorzoeken.

De dataset Tick History is een verzameling van historische data van dag-tot-dag financiële gegevens die teruggaat tot januari 1996. Denk onder meer aan aandelen, indexeringen, wisselkoersen, inkomen, etc. Deze data wordt nu met Google Cloud gecombineerd, waardoor gebruikers lagere kosten hebben omdat er minder geld nodig is voor infrastructuur en storage om een database te onderhouden.

Verbeterde analyses en inzichten

Verder zullen klanten in staat zijn om BigQuery te gebruiken om meer diepgaande analyses van de Tick History-data uit te voeren, zegt Refinitiv. Dat geeft klanten een manier om bijvoorbeeld strategieën voor de handel op te bouwen en uit te testen, of kwantitatief onderzoek en analyses uit te voeren. Ook kan er zo makkelijker voor gezorgd worden dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan; compliance dus. Ook kunnen klanten waarschijnlijk sneller toegang krijgen tot bepaalde inzichten omdat de data kan worden geanalyseerd op de locatie waar ze zich bevinden, zonder dat die berekeningen eerst in een aparte analyse-engine moeten worden uitgevoerd.

“Naarmate de cloud zijn belofte waarmaakt om AI-gebaseerde analyses beter beschikbaar te maken, wordt het potentieel van data om antwoorden te geven die bedrijfsprestaties stimuleren steeds groter”, zegt Catalina Vasquez, Proposition Director bij Refinitiv. “Het combineren van de machine learning tools van Google Cloud met Refinitiv Tick History data in BigQuery is een stapsgewijze verandering voor klanten die nieuwe handelsmodellen willen ontwikkelen, handelspatronen willen interpreteren of aan de regelgeving willen voldoen”.