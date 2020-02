Infor en Snowflake werken samen voor eenvoudigere analytics

Infor laat aan Techzine weten over een nieuwe samenwerking met Snowflake. Hierdoor moet het eenvoudiger worden om het analytics-platform Birst van Infor te gebruiken, aangezien Snowflake technologie heeft om data klaar te maken voor analyse.

Birst is het business intelligence (BI)- en analytics platform van de ERP-leverancier, waarmee bedrijven meer inzichten moeten krijgen in hun processen. Door op de zakelijke processen automatiserings- en machine learning-technologie los te laten, leren gebruikers hun business beter begrijpen.

Analytics en BI toepassen is echter niet altijd eenvoudig, aangezien data uit verschillende bronnen gewonnen en voorbereid moet worden. De data moet een bepaalde kwaliteit hebben wil je er echt conclusies uit kunnen trekken. Voor dit zogeheten ETL-principe (extract, transform, load) worden data warehousing producten gebruikt. Daar is de Snowflake-technologie bij deze samenwerking voor bedoeld.

Wat meehelpt aan het verder ondersteunen van de samenwerking, is het feit dat Birst en Snowflake draaien op AWS. Doordat beide producten deze infrastructuur gebruiken, neemt de latency af. Het verwerken van data door Snowflake en Birst moet dus sneller gaan. Infor geeft hierbij aan dat het de noodzaak om data uit Snowflake te exporteren overbodig wordt.

Eerder lanceerde Infor nog de Infor Data Lake, de huidige aankondiging lijkt hier dan ook een aanvulling op. Data lakes worden namelijk ook gebruikt om data te winnen met analytics als doeleinde. De uiteindelijke use cases verschillen echter van elkaar en dus geeft Infor met de aangekondigde samenwerking gebruikers meer keuzevrijheid.

Snowflake groeit hard

Snowflake is de afgelopen maanden flink aan het groeien. Het haalde onlangs nog honderden miljoenen op en kondigt met regelmaat nieuwe samenwerkingen aan. Eén van de samenwerkingsverbanden die uitgebreid werd is die met Salesforce, waarover in een later stadium meer details naar buiten komen.