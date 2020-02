Snowflake meer dan 12 miljard waard na nieuwe investeringsronde

Snowflake heeft in een nieuwe investeringsronde 479 miljoen dollar (437 miljoen euro) opgehaald. Het bedrijf is nu 12,4 miljard dollar waard.

De investeringsronde werd geleid door Dragoneer Investment Group en de investeringstak van Salesforce. Het is voor het eerst dat Salesforce investeert in Snowflake. Waarschijnlijk zullen eerdere investeerders dit keer ook geld steken in het snelgroeiende bedrijf. Bij vorige rondes werden er ook honderden miljoenen opgehaald, toen stak onder meer Sequoia Capital geld in Snowflake. De laatste investeringsronde, eind 2018, zorgde nog voor een waardering van 3,9 miljard dollar.

Wanneer Snowflake in de toekomst nog eens financiering wil regelen, zal dat waarschijnlijk in de vorm van een beursgang gebeuren. Dat stelt althans CEO Frank Slootman. Hij vindt een beursgang een logische volgende stap, al maakt hij direct de kanttekening dat zijn bedrijf er geen haast bij heeft. “Onze investeerders zetten ons niet onder druk”, aldus Slootman over een eventuele beursgang.

Salesforce

Naast het investeringsnieuws maakte Snowflake bekend dat het een nieuwe samenwerkingsverband met Salesforce is aangegaan. Deze samenwerking heeft betrekking op marketing, go-to-marketstrategie en producten. De exacte details zullen in juni onthuld worden, wanneer de jaarlijkse gebruikersconferentie van Snowflake plaatsvindt.

Volgens Slootman is een eventuele overname door Salesforce, een suggestie die gewekt wordt, niet aan de orde. De vraag komt onder andere naar boven drijven vanwege het feit dat een investering een voorbode kan zijn op een acquisitie. Bovendien kan het data warehousing-product van Snowflake, dat data uit verschillende bronnen samenbrengt om de gegevens klaar te maken voor analyse, voor een completere analytics-stack zorgen bij Salesforce. De CRM-gigant heeft met BI-leverancier Tableau en AI-engine Einstein al interessante analytics-toepassingen in zijn portfolio. Slootman zegt echter da de raad van bestuur hem eerder heeft verteld dat er geen interesse is in een verkoop, dus zou dat er niet van komen.