Snowflake versnelt data-analyse met Cortex AISQL en SnowConvert AI

Snowflake komt tijdens de Snowflake Summit met twee nieuwe tools om analytics te moderniseren. Cortex AISQL en SnowConvert AI brengen generatieve AI rechtstreeks naar SQL-queries en automatiseren migraties van legacy-systemen. Volgens Snowflake kunnen bedrijven tot 60 procent besparen op kosten bij data-analyse.

Cortex AISQL bevindt zich momenteel in public preview en maakt het mogelijk om generatieve AI direct in SQL-queries te gebruiken. Tegelijkertijd introduceert SnowConvert AI een geautomatiseerde aanpak voor het migreren van legacy data-infrastructuur naar Snowflake.

AI-functies direct in SQL

Traditioneel waren SQL-gebruikers beperkt tot gestructureerde en semi-gestructureerde data. Cortex AISQL pakt deze beperking aan door AI-mogelijkheden rechtstreeks in de bekende SQL-syntax te integreren. Analisten kunnen ook ongestructureerde bronnen bevragen, zoals tekst, afbeeldingen en audio.

De technologie gebruikt modellen van Anthropic, Meta, Mistral en OpenAI. Deze combinatie zorgt ervoor dat teams hun bestaande SQL-kennis kunnen blijven gebruiken, terwijl ze tegelijkertijd toegang krijgen tot geavanceerde AI-functionaliteit. Volgens Snowflake levert dit prestatieverbetering op van 30 tot 70 procent, afhankelijk van de dataset.

Het platform stelt analisten in staat om klanttabellen te verrijken met chatgeschiedenis, sensorgegevens te koppelen aan inspectieafbeeldingen en verkoopcijfers te combineren met social media-sentiment. Deze mogelijkheden waren voorheen voorbehouden aan ontwikkelaars met gespecialiseerde AI-kennis.

Geautomatiseerde migraties

SnowConvert AI richt zich op het automatiseren van complexe migratieprocessen. Het platform kan code, BI-rapporten en ETL-tools omzetten vanuit legacy-systemen zoals Oracle, Teradata en Google BigQuery. De AI-agents valideren automatisch de geconverteerde code en gemigreerde data.

Het systeem maakt gebruik van agents die door Snowflake Cortex AI worden aangedreven. Deze aanpak moet de conversie- en testfases twee tot drie keer sneller maken dan traditionele methoden. Voor organisaties betekent dit minder handmatig werk en verkorten migratietijden.

De oplossing gaat verder dan alleen database-migraties. Complete data-ecosystemen, inclusief BI-tools en ETL-processen, kunnen worden overgezet zonder kritieke workflows te verstoren. Dit vermindert risico’s en complexiteit tijdens grootschalige moderniseringsprojecten.

Prestaties en kostenvoordelen

Snowflake claimt aanzienlijke kostenbesparingen met de nieuwe functionaliteiten. Bij het filteren of samenvoegen van data kunnen organisaties tot 60 procent besparen. Deze efficiëntiewinst komt bovenop de prestatieverbetering die het platform al biedt.

Head of Analytics Carl Perry van Snowflake benadrukt dat de oplossingen praktische obstakels wegnemen. “We nemen deze barrières weg, of het nu gaat om het in staat stellen van iedereen om al hun gegevens te analyseren en er actie op te ondernemen met Cortex AISQL of het versnellen van migraties van oudere systemen via SnowConvert AI.”

Ook kondigt Snowflake Standard Warehouse – Generation 2 aan, dat nu algemeen beschikbaar is. Deze nieuwe versie gebruikt hardware- en software-optimalisaties om 2,1 keer snellere analytics-prestaties te leveren. Organisaties kunnen hierdoor AI-gedreven inzichten sneller extraheren uit al hun data.

Bredere adoptie verwacht

Verschillende organisaties maken al gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Bedrijven als Hex, Sigma en TS Imagine experimenteren met Cortex AISQL om hun data-capaciteiten uit te breiden. De focus ligt daarbij op het combineren van traditionele analytics met AI-functionaliteit.

De ontwikkeling past in een bredere trend waarin data-platformen AI-mogelijkheden democratiseren. Door bekende tools als SQL uit te breiden met AI-functies, hoeven organisaties hun bestaande workflows niet compleet te herzien. Teams kunnen gefaseerd overstappen en hun huidige kennis blijven gebruiken.

Voor veel bedrijven is dit een belangrijke stap richting modernere data-infrastructuur. Legacy-systemen vormen vaak een bottleneck bij het implementeren van AI-toepassingen. Door migraties te automatiseren en AI rechtstreeks in queries beschikbaar te maken, verkort Snowflake de weg naar modernisering aanzienlijk.

