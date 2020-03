Informatica komt met serverless voor beter datamanagement

De zakelijke specialist op het gebied van datamanagement-oplossingen en -toepassingen Informatica heeft onlangs zijn iPaaS-platform Intelligent Cloud Service een flinke update gegeven. Belangrijkste nieuwe feature is de komst van serverless computing.

Het IPaaS-platform van de data management-specialist krijgt met de komst van serverless computing een flinke boost. Enkele jaren geleden had Informatica het platform volledig op microservices gebaseerd, maar met serverless computing komen er nog meer mogelijkheden.

Klanten kunnen serverless computing, volgens Informatica, goed gebruiken voor de processen rondom het opnemen van data en het integreren van deze gegevens. Vooral omdat deze processen vaak in batches worden uitgevoerd en, afhankelijk van de mix aan bronnen, ook verschillen in de mate van het gebruik van bronnen, zoals rekenkracht.

De inzet van serverless computing helpt hierbij, omdat het zaken als het ‘in het geval dat capaciteit’ om piekbelastingen voorkomt. Hierdoor wordt het dan bijvoorbeeld mogelijk rekenkracht automatisch op of af te schalen al naar gelang de hoeveelheid dataverkeer.

Eigenschappen serverless-optie

De nu uitgebrachte feature heeft onder meer een autoscale-optie die een ingebouwde hoge beschikbaarheid en recovery heeft. Hierdoor kunnen klanten hun server-based opties nog steeds voor onder meer voorspelbare en langlopende workloads inzetten.

Verder biedt de serverless-optie klanten een speciale ‘rekenmachine’ op basis van machine learning. Deze rekenmachine nieuwe workloads en rekent uit wat de eventuele kosten voor het draaien van deze workloads zijn. Deze kosten worden berekend op basis van of klanten prestaties -met parallel processing- of de uiteindelijke kosten -op basis van een enkele node- belangrijker vinden.

Informatica is niet de eerste zakelijke datamanagement-specialist die serverless introduceert. Partijen als AWS Glue, Azure Data Factory, Google Cloud Data Fusion en Databricks beschikken al over deze optie.

ML voor data pipelines

Een andere nieuw uitgebrachte feature in de laatste Informatica-release in het toepassen van machine learning (ML) voor het rationaliseren van data pipelines. Nu met cloudgebaseerde low code/no code tools het steeds eenvoudiger wordt op data pipelines op te zetten, kunnen klanten steeds vaker one-off toepassingen maken.

De toegevoegde ML-tooling helpt klanten de data pipelines te inspecteren, databronnen en operationele processen te scannen. Dit maakt het voor hen flink eenvoudiger te identificeren welke pipelines gelijkwaardige transformatiepatronen gebruiken. Bovendien helpt de tool bij het bouwen van aanpasbare templates voor deze pipelines.

Datastreams

Voor het binnenbrengen van datastreams is functionaliteit toegevoegd die de Kafka repository scant om data linage te volgen. Deze functionaliteit was binnen het iPaaS-platform van Informatica al langer beschikbaar voor database en file resources.

Overige updates

De release heeft ook een aantal incrementele updates gekregen. Belangrijke nieuwe features die hierbij zijn toegevoegd, zijn onder meer de komst van de-duplicatiefunctionaliteit voor de data quality-diensten. Ook is de catalogus verbeterd voor verschillende eindgebruikers. De catalogus haalt de metadata nu niet alleen meer uit bekende databronnen, maar ook uit clouddiensten als Microsoft Power BI, Qlik Sense, AWS Glue, Google Cloud en Snowflake

De nieuwe release van het Informatica iPaas-platform voor datamanagement is nu beschikbaar via AWS en Azure. Op Google Cloud is een beta-versie van het platform leverbaar.