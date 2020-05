Microsoft lanceert nieuwe tool voor ML-modellen

Microsoft wil meer gaan inzetten op machine learning. Naast nieuwe tools en features, is de techgigant ook bezig met het bouwen van meer verantwoordelijke en eerlijke AI-systemen voor zowel de eigen public cloud Azure als open-source toolkits.

De nu aangekondigde tools en features richten zich vooral om het vereenvoudigen van het toevoegen van privacy aan de verschillende modellen en het leveren van een systeem waarmee machine learning-modellen beter met verschillende groepen mensen werken. Ook biedt de techgigant nu tools waarmee bedrijven het beste uit hun data kunnen halen, terwijl ze daarbij aan alle wet- en regelgeving blijven voldoen.

Eerlijkheid van AI-modellen

Een van de oplossingen is interpretML. Deze tool moet gebruikers helpen de resultaten van hun machine learning-modellen beter te begrijpen. Daarnaast stelt de techgigant ook de Fairlearn-toolkit beschikbaar. Deze tool kan worden gebruikt om de eerlijkheid van machine learning-modellen vast te stellen. Fairlearn is nu als open-source beschikbaar en zal binnenkort worden ingebouwd in Azure Machine Learning.

Tools voor privacy

Om meer onderscheid tussen soorten privacy te maken -en op deze manier meer kennis van privé data te verkrijgen terwijl privé-informatie beschermd blijft- kondigt Microsoft de tool WhiteNoise aan. Ook deze tool is open-source en is ontwikkeld door samen te werken met Harvard’s Institute for Quantitative Social Science. Microsoft WhiteNoise is nu beschikbaar op GitHub en via Azure Machine Learning.