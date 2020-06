Databricks doneert MLOps-framework MLflow aan Linux Foundation

Databricks heeft tijdens zijn Spark + AI Summit bekendgemaakt zijn MLflow-framework onder te brengen bij de Linux Foundation. Het open source machine learning operations (MLOps)-platform krijgt daarmee twee jaar na de lancering een onafhankelijk thuis.

Databricks bracht MLflow op de markt om verschillende onderdelen van machine learning-projecten te adresseren. Denk hierbij aan het trainen, deployen en beheren van ML-modellen. Alles wordt in een centrale repository opgeslagen en repackaged, zodat ook andere projecten er gebruik van kunnen maken.

Voor Databricks is het belangrijk dat zijn tools een open source-karakter hebben, aangezien het bedrijf ervan overtuigd is dat dat leidt tot innovatie. De tools van het bedrijf beginnen doorgaans als open source, om vervolgens ook ondergebracht te worden bij een organisatie die de open source-boodschap verder kan bevorderen.

Linux Foundation

In het geval van MLflow wordt er dus voor de Linux Foundation gekozen, waar Databricks eerder ook zijn Delta Lake-project onderbracht. Overigens is de Apache Software Foundation wel de vaakst gekozen bestemming van Databricks-projecten. Een bekend voorbeeld is Apache Spark.

Het bedrijf hoopt dat het doneren van MLflow aan de Linux Foundation kan bijdragen aan de verdere adoptie van het framework. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat het aantal bijdrages aan het project toeneemt. Momenteel wordt MLflow per maand meer dan 2 miljoen keer gedownload en dragen zo’n 200 mensen bij aan het updaten van de software.

Eerder deze week kondigde Databricks aan Redash over te nemen, een stap om zijn data lakehouse-visie verder uit te breiden.

