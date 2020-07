Acronis neemt DeviceLock over, een leverancier van data loss prevention (DLP)-software voor bedrijven en overheidsorganisaties. Volgens de overeenkomst wordt DeviceLock een volledige dochteronderneming van Acronis.

DeviceLock beschermt vier miljoen computers in meer dan 5.000 organisaties wereldwijd en bestrijkt een breed scala aan sectoren, waaronder de bankensector, de financiële sector, de medische sector, de farmaceutische sector, de overheid en de detailhandel.

Integratie

Acronis is van plan om de technologie van DeviceLock te integreren in het Acronis Cyber Platform. Klanten kunnen deze nieuwe diensten vinden via het Acronis Cyber Cloud Solutions-portaal. Acronis blijft ook werken aan nieuwe versies van het DeviceLock DLP-systeem met behoud van volledige technische ondersteuning.

Door de aanschaf van DeviceLock en de integratie van de volledige DLP-suite zullen de klanten van Acronis profiteren van een eenvoudige aanpak om datalekken van bedrijfslaptops, desktopcomputers en virtuele Windows-sessies en -applicaties te voorkomen.

“Door DeviceLocks oplossingen toe te voegen aan ons portfolio van cybersecurityproducten en -diensten, geven we onze partners en klanten een eenvoudige manier om een ongekend niveau van functionaliteit te leveren onder de Endpoint DLP-oplossingen in een betaalbare prijsklasse”, aldus Serguei Beloussov, de oprichter en CEO van Acronis.

Ashot Oganesyan, DeviceLock-CTO en oprichter, voegt hieraan toe: “Door de fusie met Acronis kunnen we de productinnovatie versnellen, ons distributiekanaal uitbreiden en onze bestaande technologie inzetten om aan de eisen van de klant te voldoen.”

DeviceLock is opgericht in 1996 en heeft kantoren in Californië, Engeland, Duitsland, Rusland en Italië. Acronis heeft nog geen financiële voorwaarden van de deal verstrekt.