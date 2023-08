Bitdefender breidt zijn portfolio van securitydiensten en -producten uit met de overname van Horangi Cyber Security uit Singapore. Het heeft hiermee vooral mogelijkheden verworven om nieuwe diensten te creëren voor het in gaten houden van aanvalsoppervlakken.

Met de overname, waarvan geen details bekend zijn, krijgt Bitdefender technologie in handen die securityspecialisten beter moet helpen bij het monitoren van aanvalsoppervlakken. Zeker nu multi-cloudomgevingen steeds belangrijker worden, winnen dergelijke diensten aan belang.

De nu verkregen technologie helpt bedrijven een betere bescherming tegen aanvallen op te bouwen. Denk aan detectiemogelijkheden voor misconfiguraties en kwetsbaarheden, governance-mogelijkheden en compliance. Dit alles voor zowel hybride als multi-cloudomgevingen.

Integratie in eigen GravityZone-platform

Bifdefender wil onder andere de Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM)- and Cloud Security Posture Management (CSPM)-oplossingen van de Singaporese securityspecialist integreren in zijn MDR-portfolio. Meer specifiek volgt een integratie in het eigen GravityZone unified risk- en security-analyticsplatform. Dit moet bestaande klanten de nodige kritische security governance- en compliance-mogelijkheden geven.

Ook ervaren personeel

Naast functionaliteit, krijgt de Roemeense securityaanbieder ook de verdere beschikking over ervaren securityspecialisten. Denk hierbij aan CREST-gecertificeerde security-analisten, penetratietesters, red teams, en securityconsultants.

Lees ook: Bitdefender verbetert GravityZone met upstream preventie