[ADV] Robotic Process Automation zet u op de snelweg naar succesvollere business

Deze tijden laten ons zien dat optimalisatie de sleutel is voor het voortbestaan ​​van bedrijven. De snelste manier is automatisering, waarbij Robotic Process Automation (RPA) een bedrijf een kostenverlaging van maximaal 59% kan opleveren, een verhoging van de productiviteit met maximaal 86% en een verbetering van de kwaliteit van de resultaten van maximaal 90%. Dit alles in minder dan 12 maanden tijd. Hoe wordt deze buitengewone productiviteitsgroei gerealiseerd? Doordat RPA de saaie, repetitieve handelingen van mensen overneemt en aan de robots toevertrouwt.

RPA-technologie trok wereldwijde aandacht toen UiPath een soort wereldwijde tech-rockster werd. Maar afgezien van de branding kunnen RPA-tools van UiPath elk bedrijf ondersteunen, of het nu gaat om kleine, middelgrote of grote bedrijven in welke branche dan ook. Elk bedrijf wil de servicekwaliteit verhogen en de kosten van activiteiten verlagen. En dat is het moment waarop de RPA-expertise van FASTPATH ​​Automation u komt helpen.

Waarom heeft uw bedrijf FASTPATH ​​Automation en RPA van UiPath nodig?

In deze continu veranderende tijden kunnen we beschikken over verschillende nieuwe technologieën, procedures of innovaties die vaak worden gekenmerkt als ‘essentieel’ om concurrerend te blijven op de markt.

De RPA-tools van UiPath waarvoor FASTPATH ​​Automation gecertificeerd is, zorgen voor optimalisatie en automatisering in veel sectoren, van logistiek of verzekeringen tot financiën of reizen. Het betreft taken als het ophalen van gegevens uit bronnen zoals pdf’s en gescande documenten, loonautomatisering, het maken en verzenden van facturen, het genereren van bulke-mails, talloze activiteiten in de toeleveringsketen, automatisering van processen in klantenondersteuning en nog veel meer.

Een mooi voorbeeld van implementatie van RPA in de logistieke sector is het succesvolle familiebedrijf Koolwijk Polsbroek. Dankzij de gepersonaliseerde softwarerobot die werd gemaakt door FASTPATH ​​Automation met behulp van het UiPath RPA-platform, slaagde Koolwijk erin het orderregistratieproces en het archiveringsproces te automatiseren, waardoor medewerkers zich konden concentreren op belangrijkere taken.

Deze procesautomatisering bespaarde tientallen uren handmatig werk per week.

Volgens een onderzoek van Deloitte heeft 53% van de bedrijven RPA al geïmplementeerd en dit aantal zal naar verwachting in de komende 2 jaar met 72% toenemen. De ROI werd behaald in minder dan 12 maanden na de implementatie. Dat is echter niet het enige, want op meerdere vlakken overtreft RPA de verwachtingen, zoals:

Compliance verbetering met tot wel 92%

Verbetering van kwaliteit / nauwkeurigheid met tot wel 90%

Verbeterde productiviteit met tot wel 86%

Kostenbesparing met tot wel 59%

Vergeleken met andere IT-oplossingen stellen onze RPA-oplossingen organisaties in staat sneller en tegen een fractie van de prijs te automatiseren. Onze RPA-oplossing is niet-intrusief, dus werkt op de reeds bestaande infrastructuur zonder het systeem te verstoren.

Wij leveren de passende RPA-oplossing voor uw bedrijf

FASTPATH ​​Automation is het nieuwe UiPath RPA-agentschap van CoSo by AROBS, gevestigd in Ulvenhout (Breda). Met toewijding en ervaring werken onze RPA-ontwikkelaars aan de ontwikkeling van de beste RPA-oplossing voor elk soort bedrijf. Onze RPA-experts worden tevens ondersteund door de moederorganisatie -een wereldwijd georganiseerd softwareontwikkelingsbedrijf-, zodat elk project, ongeacht de complexiteit, wordt gerealiseerd.

Als u nog geen RPA-technologie gebruikt, stap dan nu op onze trein! FASTPATH ​​Automation heeft de Silver UiPath-certificering voor Nederland. We bouwen de softwarerobot die voor u van toepassing is vanaf de grond op met behulp van het krachtige UiPath RPA-platform.

Bent u klaar om uw bedrijf te laten groeien? FASTPATH ​​Automation zet uw bedrijf op de snelste weg naar automatisering.

Neem contact met ons op voor meer details!