Naar het UiPath Business Automation Platform komen updates voor Autopilot, Context Grounding en een IBM watsonx.ai connector.

Dat maakt UiPath bekend tijdens zijn virtuele AI Summit-event. Het Business Automation Platform wordt gebruikt voor het automatiseren van processen met behulp van RPA, waarbij de nieuwe functies moeten bijdragen aan verdere verbetering. De updates voor Autopilot maken dit met name duidelijk. Deze AI-assistent van UiPath wat tot nu beperkt beschikbaar, maar komt nu als bredere preview beschikbaar. Ontwikkelaars kunnen hiermee gemakkelijker automatiseringen en code creëren, terwijl testers worden ondersteund bij het plannen en analyseren. Naar verwachting zal de AI-assistent in juni algemeen beschikbaar zijn.

Context Grounding en IBM watsonx.ai

Daarnaast introduceert UiPath de nieuwe functie Context Grounding binnen de AI Trust Layer. Deze feature ondersteunt bij het geschikt maken van bedrijfsdata voor LLM’s, door de data om te zetten naar een formaat dat gemakkelijk te indexeren en injecteren is in prompts. Op die manier verbeteren de voorspellingen van generatieve AI. Context Grounding moet alle ervaringen van UiPath Gen AI in Autopilots, GenAI Activities en intelligent document processing-producten versterken.

Een andere innovatie om generatieve AI binnen het Business Automation Platform verder te verbeteren, is door middel van een nieuwe integratie met IBM. Big Blue heeft de UiPath Connector Builder gebruikt om een nieuwe watsonx.ai-connector te creëren. Deze nieuwe connector geeft UiPath-gebruikers toegang tot meerdere foundation-modellen in watsonx.ai. “GenAI-gebruikstoepassingen als samenvattingen, Q&A, taakclassificering en optimalisering voor chat worden snel geïntegreerd en in nieuwe en bestaande UiPath-workflows en -frameworks toegepast”, aldus UiPath.

