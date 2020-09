Talend beoordeelt de betrouwbaarheid van data

Talend komt met een algoritme dat de betrouwbaarheid van data kan evalueren. Het doet dat op basis van datakwaliteit, populariteit en ranglijsten. De Talend Trust Score kan de betrouwbaarheid van gegevens direct beoordelen. Zo helpt het bedrijven met hun problemen met gegevensintegriteit binnen cloudomgevingen.

Zo wordt het voor bedrijven makkelijker om snel naar de cloud over te stappen, zeker in tijden dat cloud wordt opgeschaald door het thuiswerken. Bedrijven kunnen volgens Talend nu sneller aan wet- en regelgeving voldoen. De score kan bovendien op verschillende manieren worden ingezet: managers kunnen bijvoorbeeld een score krijgen op basis van hoe ‘gezond’ de gegevens zijn. Gebruikers weten op hun beurt dat de gegevens die ze krijgen betrouwbaar zijn. Datzelfde geldt voor ontwikkelaars, schrijft SiliconAngle.

Talend

Talend heeft de software gebaseerd op de software van Stitch. Stitch is in 2018 door Talend overgenomen voor 60 miljoen dollar. In eerste instantie is de nieuwe software beschikbaar voor bedrijven die een abonnement hebben bij Talend. De planning is dat het het vierde kwartaal van dit jaar live gaat. Aan de andere kant meent Talend dat meer bedrijven dit nodig hebben, dus het zoekt nog naar manieren om het naar meer bedrijven te krijgen.

Trust Score gaat automatisch aan het werk zodra gegevens worden ingeladen. Zo krijgt de data meteen een gezondheidsindicatie mee. Er wordt gekeken naar de populariteit, volledigheid, vindbaarheid, validiteit en gebruik. Data Fabric van Talend kan ook meteen problemen oplossen: het draagt transformaties aan die bedrijven zelf kunnen doorvoeren.

Dataset

Talend ziet zeker door het thuiswerken dat mensen belangrijke bedrijfsgegevens ineens vanuit een huisnetwerk benaderen. Bovendien blijkt data vaak moeilijk vindbaar, iets waar men vaak niet aan denkt bij het verwerken van data. De software kijkt hier dus ook naar, door middel van een algoritme waarmee de dataset niet slechts eenmalig, maar voortdurend wordt verbeterd.