Zerto versterkt disaster recovery- en backup-mogelijkheden

Zerto heeft, naast de komst van versie 8.5 van zijn IT-resilience-platform, een tweetal nieuwe diensten gelanceerd die disaster recovery en backup meer moeten integreren. Daarnaast komt het ook met een speciale in AWS ingebouwde cloudgebaseerde backup-dienst.

IT-resiliencespecialist Zerto heeft onlangs versie 8.5 van zijn eigen Zerto-platform uitgebracht. Deze versie moet disaster recovery en backup meer met elkaar integreren. De basis van het platform moet backup en disaster recovery samenbrengen via op hypervisors gebaseerde replicatie en journaling. Dit maakt de dienst zeer geschikt voor zowel korte- als langetermijnretentiemogelijkheden.

In versie 8.0 van het platform werd onder meer Continous Data Protection (CDP) voor VMware on Google Cloud toegevoegd. In versie 8.5 is de toepassing van CDP verder uitgebreid en nu geschikt gemaakt voor backup van applicaties in lagere netwerklagen.

Versie 8.5 van het Zerto-platform omvat nu directe backup naar de public cloud-omgevingen AWS en Microsoft Azure en VMware disaster recovery naar public cloud-omgevingen. Ook biedt het platform instant file and folder restore naar de productieomgeving. Voor VMware-omgevingen verzorgt het Zerto 8.5-platform backup naar Microsoft Azure VMware Solution, Google Cloud VMware Engine en de Oracle Cloud VMware-oplossing. Daarnaast beschikt de laatste versie nog over CDP-functionaliteit, functionaliteit voor platformautomatisering en lifecycle management en de Zerto PowerShell Cmdlets Module.

Introductie twee additionele diensten

Verder lanceert Zerto twee diensten die als basis het Zerto-platform 8.5 hebben en als een soort licentiemodel moeten worden gezien. Onder meer komt nu Zerto Enterprise Cloud Edition (ECE) beschikbaar.

In de basis is Zerto ECE een oplossing die disaster recovery-mogelijkheden biedt voor on-premise- en cloudgebaseerde applicaties. De disaster recovery kan naar cloudomgevingen worden geleverd of tussen verschillende cloudomgevingen onderling. Eigenschappen van de oplossing zijn onder meer zowel disaster recovery en backup-functionaliteit en CDP-functionaliteit van de Zerto Data Protection (ZDP)-dienst.

Zerto Data Protection

Zerto Data Protection is een op CDP-technologie gebaseerde dienst die lokale continuous backup moet bieden voor day-to-day backup restores. Met de lokale journaling-technologie kunnen klanten data herstellen zonder daarbij data te verliezen, downtime te hebben of van invloed te zijn op de productie. Hiermee moet de dienst eigenlijk traditionele backup vervangen die wel last heeft van de genoemde problemen.

Volgens Zerto moet ZDP een betere business continuity en beschikbaarheid leveren tegen minder kosten en met minder dataverlies. ZDP levert ook langetermijnretentie voor on-premises datacenters of in public cloud-omgevingen als AWS en Microsoft Azure. Zerto ziet ZDP eigenlijk als een lichtere versie van Zerto ECE.

Preview voor AWS-dienst

Naast beide diensten is ook een preview van een geïntegreerde Zerto data- disaster recovery-dienst voor AWS gelanceerd. Dit moet applicaties in alle (cloud)regio’s beschermen met cloud-native resilience. In de nabije toekomst zal het Zerto-platform worden uitgebreid met meer eenvoud en orkestratie voor alle gebruikstoepassing.

