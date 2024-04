Dell breidt zijn dataopslag- en securityportfolio uit met toepassingen die organisaties in staat moeten stellen zich beter te weren tegen allerhande cybersecurity-dreigingen. Het nieuwe aanbod omvat verbeterde PowerProtect Data Domain-systemen en de APEX Backup Services AI, evenals innovatieve Storage Direct Protection-functionaliteit, geschikt voor gebruik in PowerMax-arrays.

De nieuwe Dell PowerProtect Data Domain DD9410- en DD9910-opslagsystemen zijn gericht op grote ondernemingen en bieden volgens DELL verbeterde prestaties, beveiliging en efficiëntie ten opzichte van voorganger DD9900. Backuppen zou in deze vergelijking 38 procent sneller moeten gaan en herstel zelfs 44 procent.

Dit terwijl de apparatuur zuiniger werkt en een deduplicatie van 65x biedt. Ofwel het opslagsysteem brengt de hoeveelheid opgeslagen data terug tot slechts 1/65e van de oorspronkelijke omvang door identieke gegevensblokken slechts één keer op te slaan en vervolgens naar die ene kopie te verwijzen wanneer datzelfde gegevensblok elders wordt aangetroffen. De DD9410- en DD9910-apparatuur zijn geïntegreerd in een breed partner-ecosysteem, wat klanten flexibiliteit moet bieden.

Processen stroomlijnen met AI-assistent

APEX Backup Services AI is een geïntegreerde GenAI-assistent die gebruikers in staat stelt hun back-up- en herstelprocessen te stroomlijnen. Gebruikers kunnen de AI onder meer inzetten voor realtime custom rapportages, gerichte probleemoplossing en aanbevelingen die toegespitst zijn op hun specifieke omgevingen. Dit draagt volgens DELL bij aan verbeterde productiviteit en efficiëntie van de back-upoperaties.

Voor PowerMax-opslag komt Dell met Storage Direct Protection, een nieuw onderdeel van de PowerProtect Data Manager. Dell belooft dat deze oplossing snelle, efficiënte en veilige back-up en herstel mogelijk maakt met forse snelheden tot 46 TB peruur voor back-up en tot 21 TB per uur voor herstel van meerdere opslagarrays, evenals veilige data-integriteit en eenvoudig beheer. Powermax is een type opslagarray dat als product sinds 2016 deel uitmaakt van het portfolio van Dell, toen het de oorspronkelijke fabrikant EMC overnam.

Uitgebreide datasecurity-oplossing

Dell PowerProtect is een uitgebreide datasecurity-oplossing die een reeks producten en diensten omvat. Zowel hardware als software maken deel uit van deze suite en het is geschikt voor zowel on-premises, hybride of multi-cloud-gebruik. Het totaalpakket biedt functies als back-up, herstel, monitoring, replicatie en disaster recovery en is doorgaans geïntegreerd met het bredere ecosysteem van opslag- en gegevensbeheeroplossingen van Dell EMC.

Zowel de PowerProtect Data Domain DD9410 en DD9910 systemen als APEX Backup Services AI zijn nu al beschikbaar. Storage Direct Protection voor Dell PowerMax komt op de markt in het derde kwartaal van 2024.

