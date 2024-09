Veeam Backup for Microsoft 365 v8 versterkt immutable backups

Veeam breidt de oplossing voor Microsoft 365 uit om te garanderen dat bepaalde backup-data beschermd is tegen kwaad bedoelde veranderingen of verwijdering.

Versie 8 van Veeam Backup for Microsoft 365 combineert daarvoor immutable backups met bestaande immutability-functies. Er is de mogelijkheid om backup-data op te slaan op elke object storage-locatie. Dit is gunstig voor immutability, aangezien object storage het write once, read many (WORM)-principe volgt. Door de WORM-status kan de data gedurende een gedefinieerde periode niet worden aangepast of verwijderd.

Veeam Backup for Microsoft 365 v8 biedt dan ook object storage-ondersteuning voor Amazon S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage en S3-compatibele opslag.

Linux en Microsoft Teams

Met name deze nieuwe mogelijkheden rond immutability moeten de backup-oplossing voor Microsoft 365-data naar een hoger niveau tillen. Veeam voegt echter ook andere nieuwe functies toe aan de oplossing. Zo kunnen organisaties voortaan Linux-gebaseerde backup-proxies gebruiken, waarmee Veeam meer keuze en lagere eigendomskosten voor bedrijven wil realiseren.

Daarnaast voegt Veeam Backup for Microsoft 365 v8 ondersteuning toe voor private en gedeelde Microsoft Teams-kanalen, om beter in te spelen op de data uit dit meetingplatform. Tot slot is er multi-factor authentication voor toegang tot de gebruikersinterface toegevoegd.

Versie 7 van Veeam Backup for Microsoft 365 werd begin 2023 uitgebracht. In de tussentijd zijn er kleine feature upgrades verschenen, waarna nu een grote release live gaat.

Tip: Veeam Data Platform v12.2 richt zich op Nutanix en MongoDB