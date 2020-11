Amazon Translate maakt vertalingen persoonlijker

Amazon heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn Translate-vertaalmachine. De software heeft een nieuwe functie waarmee gebruikers op basis van eerdere vertalingen de vertaalstijl kunnen aanpassen.

De nieuwe functie heet Active Custom Translation (ACT). Gebruikers kunnen parallel data (PD) toevoegen, waarin voorbeelden staan van eerdere vertalingen. Deze gegevens kunnen in TMX-, TSV- of CSV-formaat zijn.

Vertaalstijl

De ingevoerde gegevens worden vervolgens meegenomen in het machine learning-model waar Amazon Translate op is gebaseerd. Hierdoor zijn de uiteindelijke vertalingen in dezelfde stijl als de voorbeelden.

In een blogpost noemt Amazon de Spaanse vertaling van “Hoe gaat het?” als voorbeeld. Afhankelijk van de input van je PD, komt hier het vriendelijke “¿Cómo estás?” of het formele “¿Cómo está usted?” uit.

Minder handmatig werk

Met de nieuwe functie hoeven gebruikers niet meer handmatig nieuwe machine learning-modellen op te zetten om veranderingen in de stijl bij te houden, claimt Amazon. Active Custom Translation is nu beschikbaar.

Tip: Nieuwe text-to-speech engine van AWS klinkt als nieuwslezer