‘Redis nu de populairste database binnen AWS’

Redis, een open-source NoSQL-database, blijkt momenteel de populairste database te zijn binnen het aanbod van Amazon Web Services. Bij andere cloudproviders staat de database een stuk lager in de rangen.

De claim wordt gemaakt door Sumo Logic, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van analysesoftware en met een focus op AWS. Sumo Logic houdt 2100 bedrijven bij, waarbij Redis met een aandeel van 28 procent op nummer 1 staat, schrijft The Register.

De tweede en derde plaatsen zijn respectievelijk door MySQL (23 procent) en PostGreSQL (20 procent) bezet. Oracle en Microsoft SQL Server, die op andere platforms vrij groot zijn, staan met een aandeel van 10 procent elk op een gedeelde zesde plaats.

Oracle elders op 1

Dit is in sterk contrast met de verdelingen buiten AWS. Volgens DB Engine is Oracle de populairste database, met MySQL en Microsoft SQL Server respectievelijk op de tweede en derde plaats. Redis staat op zeven, nadat het onlangs Elasticsearch heeft ingehaald.

Populariteit

The Register speculeert dat de populariteit van Redis als leverancier van databases, cache en berichten in een moderne cloudarchitectuur een verklaring is voor hoge status binnen AWS. Redis benadrukt overigens zelf dat het niet meer voornamelijk een cache is, maar ook een “echte database”.

