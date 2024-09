Oracle en AWS begraven strijdbijl: Oracle Database@AWS komt eraan

Op de eerste dag van Oracle Cloud World is er meteen nieuws dat inslaat als een bom. Lange tijd waren Oracle en Amazon Web Services (AWS) gezworen vijanden van elkaar. Vandaag kondigen ze echter een strategische samenwerking aan. Ja, je hoort het goed. Na Microsoft Azure en Google Cloud gaat ook AWS binnenkort Oracle-hardware in de eigen datacenters neerzetten en de Oracle Autonomous Database zo heel dichtbij het eigen aanbod brengen.

De strategische samenwerking van vandaag is op zich best logisch. De andere twee van de grote drie public cloud spelers hadden het immers ook al. Microsoft was vorig jaar een week voor Oracle Cloud World de eerste. In juni van dit jaar volgde een soortgelijke overeenkomst met Google Cloud. Uiteindelijk wordt dan zelfs voor een partij zoals AWS de druk te groot om dit te negeren. Daarnaast is het vanuit de realiteit dat er simpelweg veel klanten zijn die de Oracle Database gebruiken en ook klant zijn bij Microsoft, Google en/of AWS, niet meer dan logisch dat deze samenwerking met AWS er nu dus ook komt. Zelfs een speler van het formaat van AWS wint het niet van de realiteit.

Oracle en AWS: gezworen vijanden…

Hoe logisch de samenwerking tussen Oracle en AWS ook mag zijn, het blijft zeer bijzonder nieuws. Het is algemeen bekend dat Larry Ellison, Oracle-oprichter en huidige CTO van het bedrijf, in het verleden geen kans onbenut liet om uit te halen naar AWS. We hebben behoorlijk wat keynotes van hem meegemaakt. Daarin leek hij het niet te kunnen laten om AWS een veeg uit de pan te geven. Ook als we briefings kregen van Oracle-personeel, zat er altijd een slide in de presentatie waarin de superioriteit van Oracle ten opzichte van het aanbod van AWS werd benadrukt.

Andersom is het ook bekend dat AWS zeer actief is bezig geweest om alles wat met Oracle te maken had uit de eigen omgeving te slopen. De dag dat de laatste Oracle-database uitgezet werd, was een feestdag bij AWS, bij wijze van spreken. AWS ging op den duur tijdens keynotes op re:Invent, de eigen conferentie, ook in verholen termen reageren op de dingen die Ellison eerder dat jaar tijdens Oracle Cloud World (of Open World, zoals het lang heette) zei. Dit deed het in eerste instantie nooit. Het ging dan met name vaak over de eeuwigdurende discussie tussen de twee partijen of een enkele (relationele) database beter is dan allemaal databases met een specifiek gebruiksdoel. Oracle hield bij hoog en bij laag het ene vol, AWS het andere.

…die van gedachten veranderen en vrienden lijken te worden

Toch was er de afgelopen jaren ook al wel sprake van de nodige toenadering. Enkele jaren geleden hebben we een sessie bijgewoond tijdens Oracle Cloud World waarin in detail werd ingegaan hoe Oracle een verbinding had gemaakt met AWS die weliswaar niet zo goed was als de Interconnect die datacenters van Oracle hebben met Microsoft Azure, maar wel al veel mogelijk maakte. Dat was op zichzelf al een erkenning dat AWS wel degelijk meerwaarde bood aan klanten. En dat niet per se alles op Oracle Cloud Infrastructure gedaan hoefde te worden. Ook niet onbelangrijk was dat Ellison steeds minder boude uitspraken deed over AWS. Dat maakte zijn keynotes er iets minder leuk op om te volgen, zeggen we eerlijk. Het gaf echter ook aan dat hij er ook wel klaar mee leek te zijn.

Andersom zagen we met name de laatste tijd vanuit AWS meerdere signalen dat Oracle het zo slecht nog niet had ingestoken. Het gaat dan met name om het concept van de soevereine cloud. Dat is zonder twijfel vooral door Oracle op de kaart gezet, met de ene na de andere aankondiging. In eerste instantie wilde AWS er niets van weten en ging het er zelfs een beetje arrogant mee om. Het had soevereiniteit al vanaf het begin ingebakken in de architectuur, was de stelling. Een soevereine cloud was vooral een marketingterm, zoals de Chief Security Officer van Amazon, Steve Schmidt het verwoordde. Daar is men in de jaren erna wel behoorlijk van teruggekomen. De ene na de andere aankondiging en investering (in Europa) rondom soevereiniteit volgde bij AWS.

Het mag duidelijk zijn dat de aankondiging van vandaag er eentje is die niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Daar is een heel lang proces aan vooraf gegaan. De strijdbijl lijkt definitief begraven te zijn, nu ook Matt Garman, de CEO van AWS op het podium zal verschijnen tijdens Oracle Cloud World. De nieuwe, verbeterde verstandhouding is voor de markt en de klanten uiteindelijk alleen maar goed nieuws. Het betekent namelijk dat de twee bedrijven niet meer primair naar het eigen gelijk kijken. Ze kijken nu als het goed is meer naar het gelijk van de klant.

Oracle Database@AWS

De aankondiging van Oracle Database@AWS van vandaag is inhoudelijk verder eigenlijk niet zo heel spannend meer. Dat wil zeggen, we hebben een soortgelijke aankondiging al meerdere keren gezien, maar dan op Azure en Google Cloud. In het algemeen zal Oracle Database@AWS iets soortgelijks bieden als Oracle Database@Azure en Oracle Database@Google Cloud. Er komt Oracle-hardware in de datacenters van AWS te staan. Op die hardware draait de Oracle Autonomous Database. Deze draait dan dus zo dicht mogelijk bij onder andere Amazon EC2-instances en de applicaties die daarop draaien, maar ook bij de AI-diensten die AWS biedt, waaronder Amazon Bedrock.

Applicaties op EC2 en de AI-diensten van AWS krijgen aan een veel lagere latency toegang tot de data in de database van Oracle dan voorheen. Toen was het overigens ook prima mogelijk om Oracle-databases in AWS te draaien. Dat is het nog steeds. Met deze samenwerking passen de twee onderdelen echter aanmerkelijk beter bij elkaar, is het verhaal. Klanten krijgen nu rechtstreeks toegang tot Oracle Exadata Database Service on AWS. Verder is er ook geen sprake meer van vertraging door ETL tussen Oracle Database-diensten en AWS Analytics-diensten. Dat versnelt workloads die hier gebruik van maken uiteraard ook. Integratie met Amazon S3 moet het mogelijk maken om eenvoudig database-backups te maken en deze ook eenvoudig te kunnen herstellen als dat nodig is, ook in noodgevallen.

Klanten kunnen tot slot ook Oracle Database-diensten aan gaan schaffen via AWS Marketplace. Dit kunnen ze doen zonder dat ze daarvoor met hun commitments en licenties moeten gaan schuiven, beloven de twee bedrijven. Bij de samenwerking hoort ook nog een gezamenlijk support-structuur van AWS en Oracle en hulp bij het opzetten van referentie-architecturen, landing zones en andere zaken die nodig zijn om klanten op weg te helpen.

Zijn klanten de grote winnaar van de samenwerking tussen Oracle en AWS?

De nieuwe strategische samenwerking tussen Oracle en AWS moet volgens de twee spelers het beste van Oracle en het beste van AWS samenbrengen. We hadden op zich wel verwacht dat er toenadering zou komen tussen de twee spelers, maar dat dit zo snel zou gaan hadden we niet verwacht. Als het achter de schermen ook echt allemaal dikke mik is, dan hebben Ellison en Garman (en ongetwijfeld ook Andy Jassy, de CEO van Amazon) best een knap staaltje werk geleverd. De afgunst richting elkaar zat namelijk echt diep.

Uiteindelijk moeten de klanten van Oracle en AWS de grote winnaars worden van deze samenwerking. Dat zal uiteraard nog wel van een paar dingen afhangen. Komen er bijvoorbeeld ook aantrekkelijke aanbiedingen en hoe zit het in de praktijk met de licenties? Werkt dat echt zoals men nu zegt dat het werkt, of zitten daar nog wat haken en ogen aan? Dat zullen we allemaal gaan zien en horen op het moment dat Oracle Database@AWS ook daadwerkelijk algemeen beschikbaar is. Dat is het nog niet. Later dit jaar gaat het in preview en in de loop van 2025 wordt het breder beschikbaar. Het zal dan ook in steeds meer regio’s uitgerold worden. Tussen de regels door lezen we dat het in Noord-Amerika zal starten.

Oh ja, Oracle Database@Google Cloud is algemeen beschikbaar

Oracle en Google hadden vandaag trouwens ook nog best een interessante update rondom Oracle Database@Google Cloud. Dit aanbod is namelijk vanaf nu algemeen beschikbaar. Helaas voor Google viel deze aankondiging een beetje in het water door het veel grotere nieuws dat Oracle en AWS gaan samenwerken. Toch willen we het hier niet onbenoemd laten.