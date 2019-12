‘Zeven open source-bedrijven dachten aan aanklagen AWS’

Topmannen van een zevental open source-bedrijven spraken in februari over het aanspannen van een mededingingszaak tegen Amazon Web Services (AWS). Dat schrijft de New York Times. Het zou onder andere gaan om MongoDB, een data-organisatietool voor documenten.

Amazon zou volgens de berichtgeving regelmatig open source-apps kopiëren en deel maken van zijn Amazon Web Services-cloudplatform. De topmannen besloten uiteindelijk geen rechtszaak aan te spannen, onder andere omdat het “teveel tijd in beslag zou nemen”.

De Amerikaanse handelswaakhond FTC sprak afgelopen jaar met concurrenten van Amazon Web Services, al is er nog geen officieel onderzoek geopend naar het bedrijf.

ElasticSearch

De Amsterdamse startup Elastic spande wel een rechtszaak aan tegen het bedrijf, die sinds september dit jaar loopt.

Hun gratis zoektool ElasticSearch zou in 2015 door Amazon gekopieerd zijn. De Amazon-variant, die ook ElasticSearch heette, werd te koop aangeboden.

Volgens de New York Times verdiende Amazon binnen een jaar meer aan de tool dan Elastic, dat zijn geld met klantenservice en management van de tool verdient. Elasic voegde daarom premium diensten toe aan de tool, die vervolgens ook door Amazon werden gekopieerd.

Amazon klaagde daarop in een blogpost dat Elastic klanten dupeerde door de diensten af te schermen van gratis gebruikers. “Valse onzelfzuchtigheid”, aldus Elastic-CEO Shay Banon.

Elastic stapte daarom dit jaar naar de rechter. Amazon misbruikt het handelsmerk ElasticSearch en zaait daardoor verwarring, aldus het bedrijf.

De startup groeide sinds 2015 hard. Maar bronnen zeggen tegen de New York Times dat de kosten van dit soort kopieergedrag vaak onzichtbaar zijn. Het zou lastig zijn om uit te rekenen hoeveel geld ze kwijt raakten aan Amazon, en hoeveel mogelijke investeerders uit angst voor Amazon wegbleven.

Grootste cloudprovider

Amazon Web Services is de grootste cloudprovider ter wereld. Het bedrijf biedt inmiddels 175 cloudtools aan. Het gebruiksgemak van de diensten, die op elkaar zijn afgestemd, is een hoofdreden waarom AWS zoveel klandizie trekt.

Tegelijkertijd maakt dat het moeilijk voor open source-bedrijven om voet aan de grond te krijgen. Ze zijn vaak afhankelijk van AWS, maar kampen volgens de New York Times met agressieve strategieën vanuit Amazon.

Zo zou het bedrijf actief hebben geprobeerd om personeel van Redis Labs te kapen. Daarnaast klagen bedrijven over de hoeveelheid geld die ze moeten afstaan aan het platform, dat ook de verkoop van diensten faciliteert.

In een blogpost noemt Amazon het artikel van de New York Times ‘vooringenomen’. “Bedrijven als Elastic bouwen een commercieel bedrijf rond hun opensource-software en willen de enigen zijn die geld kunnen verdienen aan het managen van deze software”, schrijft Amazon. “Dat is niet waarom consumenten opensource willen gebruiken.”