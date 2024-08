Europees alternatief voor AWS, Azure en Google geboren binnen Lidl

Lidl-oprichter Dieter Schwarz is “per ongeluk” een reëel alternatief geworden voor de grote Amerikaanse hyperscalers. Als Duitse cloudspeler is Schwarz Digits een aantrekkelijke optie voor bedrijven met strenge eisen, waaronder SAP en voetbalclub Bayern München.

In een interview met Financial Times legt co-CEO Christian Müller uit dat zijn bedrijf enorm snel is gegroeid, ondanks het feit dat het helemaal niet was gevormd met een commerciële motivatie.

Eerst uit noodzaak, nu voor commercie

Schwartz Digits begon namelijk als een intern systeem voor supermarktketens Lidl en Kaufland. Gevoelige data vanuit winkels, klanten en 575.000 medewerkers kon niet zomaar naar AWS, Azure of Google Cloud verzonden worden, aangezien zij als Amerikaanse partijen mogelijk de data moesten delen met de autoriteiten in de VS.

Vanzelfsprekend gelden dergelijke overwegingen niet alleen voor Lidl. De wetgeving van Europese landen verschilt, maar in Duitsland en Oostenrijk gelden wellicht de strengste dataprivacyregels. Dit heeft SAP en Bayern München ertoe gedreven aan te kloppen bij Schwartz Digits.

Cloud, security en AI

De drie voornaamste aandachtspunten van Schwartz Digits zijn cloud computing, cybersecurity en AI. Dat is een weloverwogen keuze, vertelde Avispador-consultant Axel Oppermann aan Financial Times. Wel wordt in het artikel aangestipt dat de echte concurrentiestrijd nog lang niet zal uitbarsten, aangezien Schwartz Digits het gigantische partnernetwerk van Amerikaanse hyperscalers ontbeert.

Desondanks is een overstap naar Europese cloudopties in de toekomst mogelijk noodzakelijk voor veel industrieën. Dataprivacy is inmiddels uitgegroeid tot een centraal aandachtspunt voor beleidsmakers. Haastig ingekochte Amerikaanse oplossingen, zoals Microsoft 365 in Nederlandse gemeentes, provincies en waterschappen, zijn niet de toekomst. Uiteindelijk móéten er Europese alternatieven opkomen, zodat het continent meer wordt dan een wingewest voor Amerikaanse spelers. Schwartz Digits doet nu de ervaring op om als cloudspeler als een dergelijk Europees alternatief te gelden.

