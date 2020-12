Bloomberg verzekert zich van data analyticsplatform Second Measure

Financiële nieuwsgigant Bloomberg neemt startup Second Measure over, een cloudgebaseerd data analyticsplatform. Met deze overname wil Bloomberg nog beter gebruik maken van data om klanten inzichten te geven in financiële prestaties van bedrijven.

Bloomberg verzekert zich met de overname van een cloudgebaseerd self-service analyticsplatform dat realtime tracking van metrische gegevens ondersteunt. Hiervoor gebruikt het platform data van miljarden geanonimiseerde transacties van allerlei bedrijven, zoals creditcardbetalingen. De machine learning van het platform scant aankoopgegevens en genereert op basis hiervan geografische of tijdgerelateerde inzichten die voor voorspellende analysedoeleinden kunnen worden ingezet.

Daarnaast beschikt het cloudplatform over ingebouwde tools voor het volgen van klanten en het in kaart brengen van hun gedrag. Met deze tool kan het gehele klantengedrag worden vastgelegd, van de aantallen klanten per winkel tot de merkvoorkeur van klanten.

Interessant voor investeerders

Bloomberg wil zich met het data analyticsplatform vooral gaan richten op investeerders. Deze categorie gebruikt al vaak de Bloomberg terminal voor het inzien van financiële data. De technologie van Second Measure maakt het voor hen echter nog makkelijker zich te richten op specifieke bedrijven of op specifieke sectoren om te investeren. Het platform biedt investeerders hiervoor een tweede of ‘alternatieve ‘stroom van data om zicht beter te informeren over eventuele mogelijkheden.

Belangrijke eindgebruikers van het platform van Second Measure zijn onder andere pizzaketen Domino’s, Spotify en zakenbank Goldman Sachs.

Geen overnamedetails

De financiële details over de overname zijn niet bekend gemaakt. Naast deze overname geeft Bloomberg aan nog meer te gaan investeren in data partnerships om klanten meer informatie te kunnen bieden.