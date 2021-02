Veeam lanceert versie 11, speelt in op ransomware en dataverlies

Veeam kondigt de beschikbaarheid van versie 11 aan, waarmee de software wordt uitgebreid met meer dan 200 features. De verbeteringen richten zich onder meer op ransomwarebescherming en het minimaliseren van dataverlies.

Met de lancering van versie 11 keert Veeam enigszins terug naar zijn oude releaseschema. Tot en met versie 9 bracht het vaak grote feature releases uit, die ook met een groot nieuw nummer gepresenteerd werden. Tussen versie 9 en 10 zat echter een aantal jaar, mede vanwege de keuze om release neer te zetten als bijvoorbeeld versie 9.4. Nu komt Veeam dus wel met een grote update, in de vorm van versie 11.

Dataverlies en ransomware

In gesprek met Techzine geeft Global Technologist Edwin Weijdema aan dat er met de release ingespeeld wordt op de cyberbedreigingen die het afgelopen jaar toenamen en die naar verwachting groot blijven. Het Veeam platform heeft zodoende nieuwe componenten ingebouwd die bedrijven ransomwarebescherming bieden en dataverlies moeten minimaliseren.

Zo moet met Veeam Continuous Data Protection (CDP) downtime voorkomen en dataverlies voor Tier-1 VMware-workloads minimaliseren. Bedrijven moeten bij incidenten direct kunnen herstellen naar het gewenste punt, of dat nou de meest recente status is of een herstelpunt wat verder in het verleden.

Daarnaast belooft Veeam nieuwe betrouwbare ransomwarebescherming, door backups verder veilig te stellen. Volgens Weijdema komt het in de praktijk namelijk vaak voor dat kwaadwillenden op zoek gaan naar backups. De nieuwe bescherming voldoet aan een aantal protocollen en reguleringen, om zoveel mogelijk te garanderen dat versleuteling door ransomware wordt voorkomen.

Cloudfunctionaliteit

In versie 11 zijn tevens nieuwe functies specifiek gericht op cloudplatformen te vinden. Zo is Veeam recent een nieuwe samenwerking met Google Cloud aangegaan. Hierdoor is er nieuwe ondersteuning voor Google Cloud Storage for Veeam Scale-out Backup Repository Capacity Tier, wat moet leiden tot meer keuze in cloud object storage targets.

Tevens beschikt versie 11 over AWS S3 Glacier en Azure Blob Archive, dat de kosten van lange termijn data-archivering en -retentie tot 20 keer moet reduceren. Ook moet manueel beheer vervangen worden met native ondersteuning voor Amazon S3 Glacier (inclusief Glacier Deep Archive), Microsoft Azure Blob en Archive Tier Storage via end-to-end backup life cycle management met nieuwe Veeam Scale-out Backup Repository Archive Tier.

Overige functionaliteit

Andere nieuwe functionaliteit richt zich onder meer op het realiseren van lage Recovery Time Objectives (RTO’s), oftewel het snel herstellen van processen na een incident. Hiervoor voegt het nieuwe instant recovery toe voor Microsoft SQL, Oracle-databases en NAS file shares.

Daarnaast komt Veeam met de Veeam Agent voor Mac. Hiermee beschikken gebruikers over data backup voor ieder macOS-apparaat. Eerder waren er al agents voor Windows, Linux, IBM AIX en Oracle Solaris.

Zoals gezegd beschikt de release over 200 nieuwe features. Veeam gaat de komende dagen verder in op andere functionaliteiten, zodat het voor gebruikers duidelijk wordt welke nuttige functies zij kunnen verwachten. Gebruikers zullen versie 11 de komende week kunnen downloaden.

