Veeam krijgt ondersteuning voor back-ups naar Google Cloud

Veeam heeft Veeam Backup for Google Cloud Platform uitgebracht. De software faciliteert het back-uppen van databases naar het Google Cloud Platform.

Met de nieuwe oplossing van Google kunnen bedrijven gebruikmaken van de back-uptechnieken van Google om snel en betrouwbaar terug te komen van dataverlies, schrijft ITPro. Ook moet het goedkoper worden om de opslagcapaciteit uit te breiden. De service biedt verder een gecentraliseerd platform om data en applicaties in verschillende omgevingen te beheren en beschermen, of dit nou in de cloud, virtueel of fysiek is. Dit helpt bij de overgang naar hybrid cloud-oplossingen.

Strategisch belang van de cloud

“Veeam herkent het strategische belang van de cloud voor onze ruim 400.000 wereldwijde klanten en we zijn toegewijd om brede ondersteuning voor platforms en keuze aan te bieden”, zegt Danny Allan, CTO van Veeam, in het persbericht. “Nu we de public cloud-ondersteuning nog verder uitbreiden met de algemene beschikbaarheid van Veeam Backup for Google Cloud Platform, hebben we ook meteen onze samenwerking met Google Cloud uitgebreid, waardoor Veeam gezamenlijk klanten kan betrekken via de Google Cloud Marketplace. Daarnaast kunnen klanten, nu Veeam onlangs Kasten heeft overgenomen, ook het K10 datamanagementplatform van Kasten, speciaal gebouwd voor Kubernetes, aanschaffen via de Google Cloud Marketplace.”

AWS en Azure ook beschikbaar

Google Cloud is niet het eerste platform dat Veeam ondersteunt voor back-ups. Eind 2019 bracht Veeam namelijk Veeam Backup for Amazon Web Services uit, speciaal ontwikkeld voor cloud-native Amazon Elastic Computer Cloud-bescherming (Amazon EC2). In 2020 kwam daar Backup for Microsoft Azure bij, waarmee het bedrijf nu de drie grootste cloudproviders ondersteunt.

