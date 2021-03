Business Intelligence-platform ThoughtSpot haalt 20 miljoen op

ThoughtSpot laat aan Techzine weten dat Snowflake een miljoeneninvestering doet in de Business Intelligence (BI)-leverancier. De investering bouwt voort op de bestaande samenwerking.

Snowflake Ventures, de ventures-tak van het data warehouse-bedrijf, steekt nu 20 miljoen dollar in ThoughtSpot. Omgerekend komt dit neer op zo’n 17 miljoen euro. Medio 2019 rondde ThoughtSpot nog een investeringsronde van 248 miljoen dollar af, valt te lezen op zakelijk platform Craft. Toentertijd werd het bedrijf gewaardeerd op bijna 2 miljard dollar. Volgens dezelfde site stak Snowflake niet eerder geld in ThoughtSpot.

Partners

De investering van 20 miljoen dollar wordt gezien als een bevestiging van de samenwerking en de commitment om klanten te helpen. Snowflake levert daarbij een moderne data-architectuur, terwijl ThoughtSpot er een eigen manier van analyse op na probeert te houden. De BI-leverancier geeft aan dat inmiddels verschillende bedrijven kiezen voor ThoughtSpot in combinatie met Snowflake. Zij “ervaren nu al de voordelen van deze nieuwe, moderne data stack gebouwd in de cloud en toegankelijk gemaakt via search en AI”, aldus de BI-leverancier.

De samenwerking belooft versnelde productinnovatie. Zo integreert en benut het analytics-platform van ThoughtSpot de nieuwste functies van het Snowflake-platform. Ook kunnen organisaties door de combinatie snel hun data naar de cloud brengen, analytics-toepassingen identificeren en naar productie brengen, en opschalen naar iedere werknemer in het bedrijf, belooft ThoughtSpot.

“Onze missie voor de lange termijn is een ​​meer op feiten gebaseerde wereld te bouwen. Dit betekent dat we iedereen helpen om data om te zetten naar inzichten. Naarmate die data steeds meer naar de cloud gaan, zal onze groeiende samenwerking met Snowflake helpen die missie verder te brengen door met search en AI inzichten uit de hele Data Cloud in handen te geven van elke werknemer”, vertelt Ajeet Singh, medeoprichter en Executive Chairman van ThoughtSpot. “We weten dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar met partners als Snowflake weet ik dat we deze taak aankunnen.”

Tip: ThoughtSpot is een rijzende ster in de BI-wereld