ThoughtSpot is een rijzende ster in de BI-wereld

De business intelligence (BI)-wereld wordt de afgelopen jaren gedomineerd door een handje vol spelers. ThoughtSpot is echter enorm in opkomst. Het noteert sterke groeicijfers, krijgt waardering van analisten en heeft recent officieel de Nederlandse markt betreden. Tijd voor een gesprek met de CEO van ThoughtSpot, Sudheesh Nair.

Business Intelligence is een datadiscipline waar bedrijven al tientallen jaren gebruik van maken. Het zorgt er namelijk voor dat historische informatie, maar ook actuele cijfers, inzichtelijk wordt gemaakt. De data wordt met BI vaak op visuele manieren weergeven, zoals grafieken en landkaarten. Op die manier kunnen bedrijven bepaalde patronen ontdekken en trends en bedreigingen spotten. Met de data kan voorspeld worden wat er ongeveer gaat gebeuren.

Wij geloven dat er een kans is om de wereld feitelijker te maken

De afgelopen jaren zijn er ook genoeg ontwikkelingen gaande op het vlak van BI. Er is genoeg ruimte voor innovatie. Daar kan en wil een speler als ThoughtSpot voor zorgen. Het relatief jonge bedrijf, dat in 2012 is opgericht, ziet kansen met zijn eigen benadering en visie op business intelligence.

Feitelijke beslissingen nemen

“Wij geloven dat er een kans is om de wereld feitelijker te maken”, legt Nair uit over het doel van ThoughtSpot. Hiermee doelt hij op de kracht van harde cijfers. Bij verschillende bedrijven heerst er een cultuur om besluiten te nemen op basis van meningen. In sommige sectoren zijn deze meningen ook gewoon relevant, maar kan data wel enorm helpen en ondersteunen. Bedrijven beschikken vaak al over deze waardevolle data. Door de juiste technologie toe te passen op deze informatie moeten er meer feitelijke beslissingen genomen worden.

Het is overigens wel logisch dat nog niet ieder bedrijf het maximale haalt uit deze waardevolle data. Voor de meeste medewerkers zijn cijfers niet ‘sexy’. Ze houden zich liever met andere zaken bezig. Zijn ze wel bereid om zich in cijfers te verdiepen, dan lopen ze soms tegen een gebrek aan speciale vaardigheden aan. Het datalandschap van een bedrijf is vaak versplinterd: gegevens bevinden zich in allerlei systemen en databases. Om deze data te verkrijgen en begrijpen zijn er vaak speciale vaardigheden benodigd.

ThoughtSpot wil data zo eenvoudig mogelijk inzichtelijk maken en weergeven

BI in hele organisatie

ThoughtSpot wil deze barrières wegnemen. Data moet zo simpel mogelijk weergegeven en inzichtelijk worden. In de analytics-wereld noemen ze dit ook wel ‘Business Intelligence for Everyone’: zoveel mogelijk bestuurders en werknemers gebruik laten maken van data. Daar zit enorm veel toekomst in. Stel dat een salesmedewerker hierdoor veel meer waardevolle informatie gebruikt, dan kan hij zelf mogelijke problemen en kansen signaleren. In allerlei processen kunnen bepaalde signalen opgepakt worden, bijvoorbeeld hoe je beter de klantervaring kan personaliseren. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Iedereen moet dus inzicht in data krijgen. ThoughtSpot heeft hiervoor een search interface gebouwd, die vergelijkbaar is met Google. Je voert hierin een aantal keywords in, waarna er grafieken gegenereerd worden. Als je vervolgens gedetailleerdere informatie wilt, kunnen nieuwe zoekopdrachten ingevoerd worden. Daarnaast is er ook een kunstmatige intelligentie (AI) die automatisch inzichten genereert. Deze met AI gegenereerde inzichten zijn als het ware antwoorden op vragen waar de gebruiker niet direct aan dacht om ze te stellen.

Deze manier van werken toont in eerste instantie bijvoorbeeld wie een specifieke webpagina de afgelopen week bezocht heeft. Vervolgens kunnen gedetailleerde gegevens opgevraagd worden: hoeveel mannen bezochten de pagina, wat waren de leeftijden van deze bezoekers en op welke tijdstippen bezoeken ze de pagina’s? Uiteindelijk moet je op deze manier tot in detail kunnen praten met data zonder dat je daadwerkelijk veel kennis over data hebt. Gebruikers hoeven in principe geen experts in datastructuren, databases of de SQL-taal te zijn.

Nair geeft aan dat ThoughtSpot deze functionaliteit dusdanig doorontwikkeld heeft, dat het hiermee een unieke feature biedt voor een BI-leverancier. Het idee is om de massa aan data uit alle cloudtoepassingen eenvoudig inzichtelijk te maken. Hiervoor moet met name goed gekeken worden naar data warehouses, een belangrijk basiscomponent voor BI. ThoughtSpot belooft dan ook makkelijk te verbinden met veel gebruikte data warehouse-producten als Snowflake en Amazon Redshift. Volgens Nair kan ThoughtSpot dat heel goed, mede doordat het bedrijf is opgericht in het cloud-tijdperk. De focus bij de oprichting lag dus al op een grote hoeveelheid data verkrijgen uit cloudbronnen, om dat vervolgens simpel doorzoekbaar te maken en presenteren.

Volgens Nair sluit de ThoughtSpot-aanpak aan bij het augmented analytics-idee

Volgens Nair sluit deze aanpak meer aan bij de door Gartner geformuleerde augmented analytics-categorie. Hierbij wordt AI gebruikt ter ondersteuning van het voorbereiden van data voor analyse. Ook helpt kunstmatige intelligentie bij het genereren en uitleggen van de inzichten. Deze stappen zijn met name interessant om data-analyse breder beschikbaar te maken. Augmented analytics betekent echter ook dat data-experts versimpeling tegemoet kunnen zien, bijvoorbeeld door bepaalde beheertaken te automatiseren.

Beheerde SaaS-dienst om data zoeken te versimpelen

Door op deze manier Business Intelligence aan te pakken heeft ThoughtSpot inmiddels een sterke positie op de markt ingenomen. De BI-leverancier is dan ook op zoek naar meer manieren om medewerkers om te laten gaan met data. Hiervoor heeft het recent ThoughtSpot Cloud gelanceerd, waarmee het BI-platform als een volledige beheerde SaaS-dienst aangeboden wordt.

ThoughtSpot Cloud belooft weinig van bedrijven te vereisen als het aankomt om de setup en configuratie. Ook komt het met specifieke onboarding flows gebaseerd op de functie van een medewerker, zodat er een gepersonaliseerde ervaring voor de gebruiker ontstaat. Om nieuwe gebruikers verder te helpen is er ook een zoekassistent, die hen stap voor stap helpt. Daarnaast moeten herbruikbare low-code templates inzichten krijgen uit specifieke applicaties (zoals Salesforce) versimpelen. Veel onderdelen van ThoughtSpot Cloud passen dus bij de filosofie om analytics naar iedere medewerker te brengen.

Daarnaast benadrukt ThoughtSpot dat queries direct uitgevoerd kunnen worden in zowel high-performance, zero-management, cloud data warehouses. Naast Snowflake en Amazon Redshift gaat het hier ook om Google BigQuery en Microsoft Azure Synapse. Bedrijven betalen bij ThoughtSpot Cloud alleen voor de data die wordt gebruikt, niet voor het aantal gebruikers.

Duidelijk streven

Al met al toont ThoughtSpot aan dat het een brede wens van de markt, analytics voor iedereen, leidend maakt voor zijn platform. Het nog relatief jonge bedrijf is op dit vlak ambitieus. Omgaan met data is iets waar vaak nog veel expertise voor nodig is, maar wanneer het simpeler wordt gemaakt kunnen allerlei medewerkers beslissingen nemen op basis van harde cijfers. Daar profiteren naast bedrijven zelf ook de dataprofessional van. De dataprofessional loopt nu vaak over in het werk en met augmented analytics kunnen wat taken van de dataprofessional geautomatiseerd worden.

Uiteindelijk draagt het versimpelen van BI bij aan de missie van ThoughtSpot: de wereld feitelijker maken. We zijn dan ook benieuwd wat het bedrijf in de komende maanden en jaren in petto heeft.