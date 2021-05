ThoughtSpot en Databricks brengen nieuwe analytics-opties naar lakehouses

ThoughtSpot laat aan Techzine weten over de nieuwe samenwerking met Databricks. Hierdoor ontstaan er nieuwe analytics-mogelijkheden op het data lakehouse van Databricks.

Dankzij de samenwerking kunnen ThoughtSpot-gebruikers direct bij hun data en modellen in Databricks. Het lakehouse-concept speelt hierin een belangrijke rol. Hiermee brengt Databricks de beste aspecten van data warehouses en data lakes samen op één architectuur. Een lakehouse maakt het mogelijk om data warehousing-workloads direct op je data lake te draaien zonder een architectuur te hoeven onderhouden. Databricks neemt dit zoveel mogelijk van je over. Via onderstaande link lees je meer over wat een lakehouse precies bereikt.

Interactie met Delta Lake en SQL Analytics

Door de samenwerking is er snel verbinding te maken met Delta Lake, een component van het lakehouse. Na het verbinden kunnen gebruikers beginnen met zoeken om eigen vragen te beantwoorden, geheel volgens de filosofie van ThoughtSpot. De Business Intelligence-leverancier wil namelijk een simpele interface bieden waarin gebruikers vragen stellen, om op basis van data antwoord te krijgen. “Ze kunnen oneindig inzoomen om gedetailleerde inzichten te krijgen, met één klik AI-analyses toepassen om trends en afwijkingen in hun data te ontdekken, en search inzetten om AI- en ML-workflows te benutten”, aldus ThoughtSpot over de aankondiging.

De inzichten zijn te gebruiken om terug te koppelen naar brontoepassingen, om inzichten te operationaliseren en over te gaan tot acties of om nieuwe data-apps te bouwen bovenop Delta Lake.

Ook kunnen gebruikers inzichten uit SQL Analytics van Databricks halen, met behulp van een zoekopdracht, of AI gebruiken om automatisch inzichten te ontdekken zonder een vraag te stellen. Met ThoughtSpot Everywhere zijn data-apps te bouwen en met SQL Analytics en Delta Lake zijn data-apps te integreren. Inzichten en voorspellingen van machine learning-workloads gebouwd in Databricks zijn toegankelijk via zoekopdrachten. Volgens ThoughtSpot worden ze hierdoor sneller dan ooit in productie gebracht bij de business user.

