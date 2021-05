Google werkt aan ‘integrated data cloud’

Google komt met nieuwe diensten om het makkelijker te maken grote hoeveelheden data op een centrale plek te verzamelen, analyseren en gebruiken. De techgigant noemt de verzameling tools een ‘integrated data cloud’.

De diensten Dataplex, Datastream en Analytics Hub moeten ervoor zorgen dat de traditionele ‘data-silo’s’ worden afgebroken en bedrijven beter data in multicloudomgevingen kunnen beheren en analyseren. Zo krijgen zij volgens de techgigant beter realtime inzicht in deze gegevens en wordt het makkelijker beslissingen te nemen of innovatietrajecten te starten.

Introductie Dataplex

De nu aangekondigde diensten maken het mogelijk om alle gedistribueerde data vanuit de verschillende (multicloud)bronnen te integreren en deze met elkaar te verbinden. Dit alles zonder zorgen over de security, standaardisatie en governance die voor alle data warehouses, data laks en databases gelden.

De in preview gelanceerde dienst Dataplex is een intelligent data fabric- en anaytics-tool. Hiermee kunnen klanten, op alle locaties waar deze zich bevinden, grote hoeveelheden data beheren, beveiligen, integreren en natuurlijk uiteindelijk ook analyseren. De dienst automatiseert deze taken, waardoor data scientists data zonder het te verplaatsen of te dupliceren kunnen bewerken.

Datastream en Analytics Hub

De dienst Datastream moet deze geanalyseerde data vervolgens delen in de diverse cloudomgevingen, diensten en applicaties. Ook deze dienst is nu in preview beschikbaar en is een serverless Change Data Capture en replicatietool. Met Change Data Capture-technologie kunnen bedrijven bestaande data silo’s helemaal afbreken.

Datastream haalt live data streams uit Oracle- en MySQL-databases en repliceert deze naar Google-diensten als BigQuery, Cloud SQL, Google Cloud Storage en Cloud Spanner. Hierdoor verbindt Datastream in real time de ene data store met de andere. Dit is belangrijk als de geanalyseerde data in alle andere omgevingen of applicaties moet worden gebruikt.

Met Analytics Hub, die binnenkort in preview beschikbaar komt, biedt de techgigant de mogelijkheid zogenoemde ‘analytics exchanges’ in real time veilig te maken, te cureren en te beheren. Hierdoor kunnen klanten straks eenvoudiger binnen en buiten de eigen organisatie zowel data als inzichten delen en daarbij dynamic dashboards en machine learning-modellen gebruiken. Gebruikers kunnen hierdoor data bevragen waar die ook maar zijn opgeslagen en de inzichten die zij daaruit krijgen met anderen delen.

Overige aankondigingen

Tijdens de Data Cloud Summit deed Google ook andere aankondigen voor datatooling. De techgigant introduceerde een preview voor BigQuery Omni op Microsoft Azure en de algemene beschikbaarheid van Looker voor Microsoft Azure. Een andere aankondiging was die voor de tool BigQuery ML Anomaly Detection.

