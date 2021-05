Google komt met machine learning-platform Vertex AI

Google wil bedrijven meer helpen bij het inzetten van machine learning. Hiervoor komt de techgigant nu met zijn beheerde Vertex AI-platform, dat de uitrol en het beheer van AI-modellen moet versnellen en de basis vormt van het MLOps-proces.

Met MLOps, vergelijkbaar met DevOps, moet het ontwikkelen en uitrollen van machine learning (ML)-modellen worden versimpeld. Hiervoor worden (standaard)processen gebruikt die de ontwikkeling van deze modellen betrouwbaarder en meer productief moeten maken.

Binnen MLOps worden alle ontwikkelprocessen samengevoegd die nodig zijn om ML- en AI-modellen uit te rollen, te draaien en te trainen. Denk hierbij aan onder andere data verzamelen, data verifiëren, feature engineering, resource management en modelanalyse.

Platform voor MLOps

Het Vertex AI-platform moet in dit MLOps-proces een centrale rol gaan vervullen. Het platform is eigenlijk een beheerd ML-platform dat AI-modellen met minder benodigde code, tot 80 procent minder dan alternatieve platforms volgens de techgigant, kan trainen.

Binnen het platform worden alle benodigde Google Cloud-diensten voor het bouwen en uitrollen van ML-modellen samengebracht en toegankelijk gemaakt vanuit een enkele centrale gebruikers- en API-interface. Met deze enkele omgeving kunnen bedrijven vervolgens op schaal hun ML-modellen bouwen, trainen en uitrollen.

Met dit platform kunnen bedrijven straks hun ML-modellen sneller van experimentele fases naar productie brengen. Daarnaast kunnen zij zo meer patronen en afwijkingen in hun data ontdekken. Op deze manier kunnen zij in een later stadium betere voorspellingen doen en dus ook betere beslissingen nemen. Volgens Google is het platform de meest eenvoudige manier voor bedrijven om ML-modellen in te zetten.

Functionaliteit Vertex AI

Onder de motorkap gebruikt het Vertex AI-platform van Google dezelfde AI-toolkit die de techgigant zelf intern gebruikt, inclusief computer vision, taal, conversatie en gestructureerde data. Ook is aan het platform MLOps-functionaliteit toegevoegd die moet helpen met het maken van nieuwe ML-modellen. Dit zijn onder meer features als Vertex Vizier om de hoeveelheid van experimenten te verhogen, Vertex Experiments om de uitrol van modellen te versnellen met een snellere modelselectie en de Vertex Feature Store. Met deze laatste marktplaats is het mogelijk bepaalde ML-functionaliteit aan te bieden, te delen en te hergebruiken.

Andere functionaliteit binnen het Vertex-platform zijn onder andere Vertex Continuous Monitoring en Vertex Pipelines. Hiermee kunnen bedrijven uiteindelijk hun ML-modellen onderhouden en de hele ML-workfow stroomlijnen.

Het Google Vertex AI-platform is per direct algemeen beschikbaar.

