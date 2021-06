Boomi breidt functionaliteit integratieplatform AtomSphere uit

Boomi maakt de Data Catalog and Preparation (DCP)-service onderdeel van zijn integratieplatform AtomSphere. Ook voegt het de nieuwe Data Operations Professional Services Offering (DataOps PSO)-oplossing toe.

De toevoeging van de Boomi DCP-dienst en de komst van Boomi DataOps PSO zijn de eerste aankondigingen die de iPaaS (integration platform as a service)-aanbieder doet na de verkoop aan een durfinvesteerders door Dell Technologies. Hiermee geeft Boomi aan zijn klanten meer te willen helpen met het gebruik van data en analytics en dit snel en op schaal mogelijk te maken.

Integratie Boomi DCP

De integratie van DCP in het Boomi AtomSphere iPaaS-platform moet de diverse teams en medewerkers binnen bedrijven helpen bij het samenwerken in dataprojecten. De integratie maakt het nu mogelijk om deze dienst, na eerder via de multicloud- en on-premisesomgevingen, nu ook als een compleet beheerde clouddienst af te nemen.

Een voordeel van deze via Boomi AtomSphere beschikbare dienst is onder meer dat DCP nu geheel native met de Boomi Master Hub verbinding maakt voor het catalogiseren van de master data van klanten. Daarnaast helpt de DCP AtomSphere Service nu met automatisering en AI operationele data silo’s in stukjes te breken en hiermee zogenoemde data bottlenecks te vermijden. Dit moet ertoe leiden dat zakelijke eindgebruikers sneller inzichten met betrouwbare kwaliteit krijgen.

Introductie Boomi DataOps PSO

De nieuwe Boomi Data Operations Professional Services Offering (DataOps PSO)-oplossing moet alle aanwezige data binnen bedrijven verzamelen. Hierdoor krijgen ze een complete geïntegreerde gebruikservaring en kunnen zij hun processen voor data governace en -beheer versnellen, volgens de iPaaS-aanbieder. De oplossing bestaat concreet uit meerdere Boomi-oplossingen en -functionaliteit, waaronder de Boomi Blueprint-, DevOps- en Enterprise Architecture-diensten.

Gecombineerd data fabric

Verder presenteert Boomi de Data Fabric-oplossing. Deze oplossing is een samenvoeging van onderdelen van het Boomi AtomSphere-platform, zoals Master Data Hub, Integration, Flow en API Management. Deze worden gecombineerd met DCP en DataOps PSO. De combinatie van Boomi-oplossingen biedt klanten een data fabric met de nodige functionaliteit voor het genereren van schone, consistente en betrouwbare data voor het goed laten functioneren van business intelligence.

