Dell verkoopt Boomi voor meer dan 3 miljard euro

Dell Technologies verkoopt iPaaS-dochter Boomi aan de durfinvesteerders Francisco Partners en TPG Capital. Met de verkoop wil Dell Technologies zich meer richten op de eigen infrastructuur en toepassingen voor hybrid en private cloud.

Na een aantal weken van geruchten, waar we eerder over schreven, is nu de kogel door kerk. Dell Technologies neemt opnieuw afscheid van een bekende dochteronderneming, deze keer Boomi. De techgigant verkoopt voor een prijs van ongeveer 4 miljard dollar (zo’n 3,3 miljard euro) zijn iPaaS-platform aan durfinvesteerders Francisco Partners en TPG Capital. De overname moet aan het eind van dit jaar zijn beslag krijgen.

Met de verkoop neemt Dell afscheid van zijn low-code iPaaS-platform waarmee bedrijven verschillende applicaties kunnen integreren. Daarnaast helpt het platform klanten met het ontdekken, beheren en orkestreren van data. Boomi werd in 2010 onderdeel van Dell Techologies voor een onbekend gebleven bedrag. De nieuwe eigenaren, Francisco Partners en TPG Capital, willen het succes van Boomi verder als een onafhankelijk bedrijf voortzetten.

Nieuwe strategie

De verkoop van Boomi is mede ingegeven door de nieuwe strategie van Dell Technologies. De techgigant richt zich naar eigen zeggen steeds meer op het moderniseren van zijn eigen core infrastructuur-oplossingen en -toepassingen en die van zijn pc-business. Dit om klanten het mogelijk te maken alles te kunnen doen, vanuit welke omgeving of locatie dan ook.

Meer aandacht voor hybrid en private cloud

Concreet betekent dit onder meer dat Dell Technologies meer aandacht gaat geven aan oplossingen en toepassingen voor hybird en private cloud, edge-omgevingen en de telecomsector. Verder wil de techgigant ook meer energie stoppen in zijn SaaS-portfolio of Project APEX, waarover we al eind vorig jaar schreven.

Dell Technologies is hiervoor al langer zijn portfolio aan te passen. Naast Boomi nam de techgigant onlangs ook afscheid van VMware. Daarnaast heeft de techgigant de afgelopen jaren nog meer acquisities afgestoten. Denk hierbij aan onder meer Quest Software, securityspecialist RSA, SonicWall, Pivotal en SecureWorks.

