HPE koopt datamanagementbedrijf Zerto

HPE heeft overeenstemming bereikt over de overname van Zerto. Voor het datamanagementbedrijf betaalt het 374 miljoen dollar, omgerekend zo’n 315 miljoen euro.

Zerto houdt zich bezig met technologie voor disaster recovery, backupping en data mobiliteit. De datamanagementsoftware richt zich op on-premises-, hybride- en multicloud-omgevingen. Het wil bedrijven bijvoorbeeld helpen als ze slachtoffer zijn van ransomware. Het kan bedrijfsdata dan binnen minuten herstellen, zodat het weer op het niveau is van voor het incident. Ook kan Zerto helpen bij het repliceren en migreren van data tussen vSphere- en Hyper-V-omgevingen, alsmede naar AWS en Microsoft Azure.

Plannen HPE

Voor HPE is Zerto een interessante aanvulling op zijn infrastructuuroplossingen. Binnen infrastructuurstrategieën van bedrijven is het beheren en beschermen van data een belangrijk punt. “Klanten blijven tegen significante problemen aanlopen bij het beheren van datacomplexiteit in hybrid- en multicloudomgevingen. Zerto positioneert HPE meer om bij deze klantuitdagingen te helpen en om de leider te worden in datamanagement en -bescherming, via HPE GreenLake cloud services”, aldus Tom Black, Senior Vice President and General Manager bij HPE Storage. Zerto zal ‘as a Service’ beschikbaar zijn via HPE GreenLake en Data Services Cloud Console.

HPE verwacht dat het met de overname zijn ‘R&D talent roadmap’ versnelt, maar ook wat het zijn transformatie richting een leidende datamanagement en -beschermingsleverancier noemt. Het datamanagementbedrijf moet op zijn beurt profiteren van het distributiekanaal en de wereldwijde aanwezigheid van HPE. “Samen zijn HPE en Zerto een krachtige combinatie aan technologie, cloud operations en go-to-market mogelijkheden, om cloud data management en -bescherming te versimpelen voor de edge-to-cloud strategie van klanten”, aldus de infrastructuurleverancier.

Na afronding van de overname zal het Zerto-team zich aansluiten bij HPE. Het bedrijf komt te vallen onder HPE Storage, onder de verantwoordelijkheid van Black. Naar verwachting wordt de overname voor november afgerond. Voor die tijd moeten de autoriteiten nog met goedkeuring komen.