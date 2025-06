HPE breidt ProLiant Gen12 uit: servers voor virtualisatie, VDI en containers

HPE introduceert twee nieuwe ProLiant Gen12-servers met 5th Gen AMD EPYC-processors. De DL325 en DL345 bieden tot 6TB geheugen en richten zich op virtualisatie en VDI-workloads. Daarnaast komen er nieuwe AI-gestuurde managementfuncties via HPE Compute Ops Management.

De servers vormen een aanvulling op de bestaande Gen12-portfolio die eerder dit jaar werd uitgebreid met acht Intel Xeon 6-gebaseerde modellen. Waar de Intel-servers zich vooral richten op AI en data analytics, focust HPE nu op geheugen-intensieve toepassingen.

Dubbele geheugencapaciteit

De nieuwe DL325 en DL345 onderscheiden zich door hun geheugencapaciteit van maximaal 6TB. Dit is het dubbele van de vorige generatie HPE-servers en moet voldoende ruimte bieden voor virtualiseringsomgevingen en VDI-implementaties. Beide servers zijn uitgerust met de nieuwste HPE iLO 7-securitytechnologie, die al in de fabriek begint met bescherming tegen bedreigingen.

De security gaat verder dan traditionele maatregelen. HPE integreert bescherming tegen toekomstige quantum computing-aanvallen, wat servers voorbereid moet houden op nieuwe securityuitdagingen. Deze aanpak volgt de trend waarbij hardware-beveiliging steeds belangrijker wordt in enterprise-omgevingen.

AI-gestuurde server monitoring

HPE Compute Ops Management krijgt nieuwe AI-functies voor serverbeheer. Het cloudgebaseerde platform kan nu de HPE Active Health System-bestanden binnen de interface weergeven. Dit helpt beheerders sneller de oorzaak van problemen vast te stellen zonder support tickets te hoeven openen.

De nieuwe functies richten zich ook op het voorkomen van downtime. AI-gestuurde inzichten combineren workflow-goedkeuringen om grote verstorende operaties tegen te gaan die vaak door menselijke fouten ontstaan. Het systeem zorgt voor verificatie en goedkeuringslagen voordat acties worden uitgevoerd.

Volgens HPE kunnen organisaties tot 75 procent minder tijd besteden aan serverbeheer en 4,8 uur minder downtime per server per jaar ervaren..

Virtualisatie-alternatieven

HPE maakt HPE Morpheus VM Essentials Software beschikbaar op de nieuwe ProLiant-servers. Deze virtualisatieoplossing moet een alternatief bieden voor traditionele hypervisors en licentiekosten tot 90 procent verlagen. Het platform ondersteunt multi-hypervisor management en vermindert vendor lock-in.

Daarnaast introduceert HPE de ProLiant DL145 Gen11 voor Azure Local Integrated System. Deze compacte server is speciaal ontwikkeld voor edge-omgevingen en past op elk bureau, muur of in elke kast. De stille werking maakt inzet mogelijk in retail, financiële diensten, productie en zorgomgevingen.

De ProLiant DL325 en DL345 Gen12-servers zijn vanaf vandaag te bestellen en worden in juli geleverd. HPE Morpheus VM Essentials Software is direct beschikbaar, evenals de ProLiant DL145 voor Azure Local Integrated System.

