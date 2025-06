HPE en Juniper schikken met Amerikaanse overheid, maar wie is de winnaar?

Begin 2024 kondigde HPE de overname van Juniper aan voor 14 miljard dollar. De Amerikaanse Justitie (DoJ) blokkeerde deze deal echter met een rechtszaak. Nu is er een schikking bereikt, maar wie komt er als winnaar uit de bus? HPE moet namelijk InstantOn afsplitsen en verkopen, en de broncode van Juniper Mist moet aan twee partijen onder licentie worden verkocht.

In deze aflevering van Techzine Talks bespreken Coen en Sander de overname van Juniper die nu eindelijk lijkt door te gaan. Het enige wat nog nodig is, is goedkeuring van de rechter. Dat lijkt echter een formaliteit.

Om de overname door te laten gaan moest HPE concessies doen. Ze moeten InstantOn afstoten, een portfolio netwerkproducten voor het MKB dat HPE Aruba in 2019 introduceerde. Daarnaast moet de broncode van Juniper Mist aan twee partijen onder licentie worden verkocht via een veiling. Juniper Mist wordt in de industrie hoog gewaardeerd en is volgens sommige analisten de hoofdreden voor de overname.

Zowel HPE als de Amerikaanse DoJ hebben inspraak over welke partijen de licenties mogen kopen, waarbij Amerikaanse netwerkleveranciers waarschijnlijk de voorkeur krijgen. Wat betekent dit voor de markt en voor HPE? Gaat dit HPE bijvoorbeeld belemmeren in het leveren van goede AIOps? Bekijk of luister snel deze aflevering van Techzine Talks!

