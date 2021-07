MongoDB 5.0 adresseert ‘time series data’ en serverless instances

MongoDB heeft updates aangekondigd voor zijn cloudgebaseerde open-source database. Daarnaast krijgen een aantal aanverwante diensten als Data Lake, Atlas Search en MongoDB Realm nieuwe functionaliteit.

In de MongoDB 5.0 release is onder meer ondersteuning voor time series data toegevoegd. Hiermee worden series van data points geïndexeerd, in lijsten ondergebracht of grafisch verwerkt op basis van tijdstip. Deze data points kunnen metrische gegevens van servers, prestaties van applicaties, netwerkdata, sensordata of andere vormen van analyticsgegevens zijn. De data krijgt een tijdstipaanduiding, waardoor ze makkelijker en sneller te doorzoeken zijn.

Naast time stamps-ondersteuning, maakt de Live Resharding-functionaliteit het mogelijk MongoDB-databases on demand te ‘sharden’. Sharden is het verdelen en opslaan van een enkele logische dataset in meerdere databases. Door de data naar meerdere machines te distribueren, kan een cluster van databasesystemen grotere datasets opslaan en meer zoekvragen afhandelen. Met sharding kunnen databaseclusters dus makkelijker op- en afschalen, naar gelang de groei van de dataset en het gebruiksverkeer.

Een nieuwe Versioned API zorgt ervoor dat ontwikkelaars applicaties bij een update van de MongoDB-database niet opnieuw hoeven op te bouwen. De nieuwe Versioned APi ontkoppelt de applicatie-lifecycle van de database lifecycle. Ontwikkelaars hoeven zo hun applicaties alleen te updaten als zij nieuwe functionaliteit toevoegen en niet als de database wordt vernieuwd. Ook is de MongoDB Shell opnieuw ontworpen. Hiermee krijgen gebruikers met een meer moderne command-line toegang tot de MongoDB-database.

MongoDB heeft ook een aantal aanverwante diensten van upgrades voorzien. MongoDB Atlas heeft nu, in preview, serverless instances beschikbaar. Hierdoor hoeven ontwikkelaars zich niet meer druk te maken over de onderliggende infrastructuur en zich volledig richten op het schrijven van code. Met de serverless instances hebben database workloads altijd toegang tot de infrastructuurbronnen die zij nodig hebben.

Atlas Data Lake, een self-service applicatie binnen MongoDB Atlas, helpt klanten met het natively uitvoeren van zoekvragen en het aanpassen en verplaatsen van data tussen AWS S3- en MongoDB-clusters. In de update wordt de tool MongoDB Charts geïntegreerd met Atlas Data Lake. Dit moet de data makkelijker visualiseren, zonder deze eerst aan te passen. Ook Atlas Search heeft met de nieuwe functionaliteit Function Scoring meer mogelijkheden gekregen, zoals het toevoegen van wiskundige formules om de zoekfunctionaliteit nog meer precies te maken.

Verder heeft MongoDB Realm, een serverless variant van de MongoDB-database voor mobiele applicaties, een kleine upgrade gekregen. Deze versie ondersteunt nu ook de Unity game engine voor het opslaan van game data en deze data op meerdere devices te synchroniseren.