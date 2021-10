Veeam richt zich met nieuwe Backup & Replication-versie op cloud

Veeam heeft zijn Backup & Replication-platform met v11a een update gegeven. De update richt zich vooral op integraties voor multicloud, Kubernetes, Red Hat vm’s, servers en het partnerecosysteem.

In de tweede update dit jaar van zijn Backup & Replication-platform voert Veeam functionaliteit door voor het beschermen, herstellen en beheren van data. Waar deze data zich ook bevindt: in cloudomgevingen of on-premises. Volgens de dataprotectiespecialist kunnen klanten hierdoor makkelijker overstappen naar de cloud en hun data daarin met een gerust hart plaatsen en beheren.

In versie 11a van het Veeam Backup & Replication-platform is functionaliteit toegevoegd die de integratie met diverse clouddiensten moet bevorderen. Op deze manier wordt het platform voor veel bedrijven de beste dataprotectie-optie voor cloud-native, virtuele, fysieke, SaaS- en Kubernetes-workloads.

Public cloudmogelijkheden

Versie 11a biedt hiervoor meer cloud-native beschermingsmogelijkheden voor public cloudomgevingen AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform. Vanuit één centrale console is het nu mogelijk data betrouwbaar te beveiligen, te beschermen en te beheren. Dit moet het gebruik van (meerdere) public cloudomgevingen versnellen.

Concreet is hiervoor functionaliteit toegevoegd voor native back-up en recovery uit en naar Amazon Elastic File System (Amazon EFS)-systemen en Microsoft Azure SQL Databases. Er is ook meer aandacht voor kostenbesparing van data-archivering door ondersteuning voor Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Glacier, S3 Glacier Deep Archive, Microsoft Azure Archive Storage en Google Cloud Archive Storage.

Een verbeterde security en controle voor de drie grote public clouds wordt geleverd via integraties met AWS Key Management Service (KMS), Azure Key Vault en de nieuwe RBAC-functionaliteit. Ook kunnen opties voor AWS, Azure en Google Cloud vanuit een enkele console worden beheerd en is het nu mogelijk Veeam back-up niet alleen naar AWS en Azure te herstellen, maar tevens naar Google Cloud.

Kubernetes, Red Hat vm’s, hypervisors en servers

Andere nieuwe functionaliteit is een verdere integratie met de Veeam Kasten K10-platform voor back-up en recovery van Kubernetes clusters. De integratie maakt het nu mogelijk met Kasten K10 v4.5 back-ups van Kubernetes-clusters die gebruikmaken persistent VMware-volumes gebruiken, naar een Veeam Backup & Replication-repository te sturen.

Daarnaast ondersteunt versie 11a van het Veeam Backup & Replication-platform nu ook Red Hat Virtualization (RHV)-back-up. Hiermee kunnen gebruikers klanten efficiëntere back-ups maken van RHV virtuele machines (vm’s) via native change block-tracking.

Met nieuwe Veeam Backup for Nutanix AHV v3, breidt Veeam zijn instant recovery-functionaliteit uit naar meer hypervisors. Ondersteuning voor serverback-ups wordt in v11a niet vergeten door nieuwe functionaliteit voor Windows 10 21H1 en Windows Server 2022. Verder worden ook IBM AIX- en Oracle Solaris-servertoepassingen door Veeam ondersteund.

Overige functionaliteit

Naast bovenstaande extra functionaliteit, heeft Veeam ook zijn monitorings- en analyse-oplossing Veeam One geüpdatet. Deze updates beiden diepere inzichten in dataprotectie, met een duidelijke focus op cloud, security en zakelijke mogelijkheden.

De gratis Veeam Service Provider Console heeft eveneens een nieuwe versie gekregen met een versie 6. Hiermee wil de dataprotectiespecialist cloudleveranciers en MSP-aanbieders meer mogelijkheden geven op Veeam gebaseerde BaaS- en DRaaS-diensten te leveren.

Tip: Veeam wil datawereld domineren met flexibiliteit en betrouwbaarheid