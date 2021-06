Veeam wil datawereld domineren met flexibiliteit en betrouwbaarheid

De doelstellingen en ambities van Veeam zijn torenhoog. Waar het zich aanvankelijk richtte op backup in combinatie met virtualisatie, mikt het nu op een dominante positie in de data- en infrastructuurstrategie van bedrijven. We spraken met Veeam over hoe de focus op ‘modern data protection’ leidde tot het platform dat er in 2021 staat.

Veeam zal voor menig lezer die zich met infrastructuur bezighoudt een bekende naam zijn. Het merk is eigenlijk niet meer weg te denken wanneer er wat breder naar de backup- en disaster recovery-markt gekeken wordt. Dat is in de 15 jaar dat het bestaat een knappe prestatie. Een relatief korte periode, wanneer je je realiseert dat menig leverancier uit dit IT-segment zich al tientallen jaren op backup en recovery richt.

Vanuit die optiek is het goed om eens naar de mijlpalen van Veeam te kijken. Zo claimt het, wanneer er naar de totale backup- en recoverymarktcapaciteit gekeken wordt, op basis van zijn omzet het tweede grootste marktaandeel te hebben. En ook in de Magic Quadrant van analistenbureau Gartner wordt het gezien als leider. De druk op gevestigde namen is dus flink opgevoerd. De ambities blijven ook torenhoog, met als doel de nummer één positie in te nemen. Veeam stelt letterlijk niet echt tevreden te zijn met de nummer twee positie.

Virtualisatie

De huidige marktpositie van Veeam is bereikt met een platform dat door de jaren heen evolueerde. Daarom is het goed om eens terug te gaan naar de basis. Aanvankelijk stond bij Veeam alles in het teken van virtualisatie. Die technologie heeft de infrastructuurmarkt opgeschud door compute, storage en networking radicaal anders te benaderen. De capaciteit kan door virtualisatie in meerdere delen worden opgesplitst, waardoor meerdere virtuele servers zijn te draaien en niet voor iedere toepassing een nieuwe server hoeft te worden aangekocht. Deze aanpak heeft ook de manier waarop backuppen werkt verandert. Niet gevirtualiseerde omgevingen zijn namelijk complex en groot in omvang, wat het herstellen van data lang laat duren en lastig maakt. Backuppen is dankzij virtualisatie dus eenvoudiger, recovery gaat sneller en het verplaatsen van virtual machines bij problemen verloopt simpeler.

Veeam is precies op dit stukje backupping en recovery gaan zitten met een software-gebaseerde aanpak. Dit door in te zetten op VMware vSphere, de hypervisor waar veel infrastructuurbeheerders gebruik van maken om virtual machines op te zetten en draaien. Veeam is op maat gemaakt voor virtuele VMware-omgevingen, wat het backuppen en herstellen van de data snel en probleemloos belooft te laten verlopen.

Wanneer je echter bedrijven meer wil ondersteunen in hun backup-strategie, is alleen VMware-ondersteuning niet genoeg. Bedrijven willen de hypervisor naar keuze gebruiken. Daarom is Veeam op zoek gegaan naar ondersteuning voor meer virtualisatiemogelijkheden en -scenario’s. Inmiddels heeft het geleid tot ondersteuning voor Microsoft Hyper-V en Nutanix AHV, waarmee een groot deel van de bedrijven vooruit kan. De laatste maanden krijgt Red Hat op dit vlak steeds meer tractie met de RHV-hypervisor, met name in sectoren als telecom, ziet Veeam. In de komende maanden heeft Veeam daarom ondersteuning voor RHV op de planning staan. Op papier moet dit goed uit gaan pakken, want RHV is net als AHV gebaseerd op de open source virtualisatiesoftware KVM. Veeam kan wat het op technologieniveau uit Nutanix-omgevingen geleerd heeft daarom doortrekken richting Red Hat RHV.

Rol van Kubernetes en containers

Hoewel Veeam dus groot is geworden in de virtualisatiewereld, gaat het platform inmiddels verder. De ambitie is om “de meest betrouwbare leverancier van backup-oplossingen te worden, die modern data protection levert”, legt CTO Danny Allan uit in gesprek met ons. Dat wil zeggen, zoveel mogelijk functionaliteit bouwen voor het hele IT-landschap en alle datasoorten. Veeam noemt dit in zijn marketingboodschappen ook wel de overgang van ‘act 1’ (virtualisatie) naar ‘act 2’ (hybrid cloud). Na het perfectioneren van virtualisatie bevindt het zich nu middenin de optimalisatiefase voor hybrid cloud-scenario’s.

Kenmerkend in deze hybride wereld is dat die gevormd wordt door containers, legt Allan uit. Daar ligt echt de toekomst van softwareontwikkeling. Orkestratieplatform Kubernetes is de standaard voor het beheer van deze containers. “Kubernetes is aan het exploderen”, stelt Allan. Dit omdat met containers software eenvoudig wordt verpakt, wat ideaal is voor het bouwen van applicaties volgens een microservice-architectuur en het inzetten van gerichte resources voor de performance. Applicaties zijn zo ook minder afhankelijk van het onderliggende platform.

Om binnen deze container- en Kubernetes-strategie van bedrijven een cruciale rol te spelen, heeft Veeam zodoende Kasten gekocht. Hiermee kan Veeam meer inspelen op de hybride scenario’s van bedrijven van allerlei groottes en in allerlei scenario’s. Containers verbeteren namelijk de portability, waardoor software gemakkelijker te verplaatsen is naar andere infrastructuur. Dat is precies wat Veeam wil: zoveel mogelijk infrastructuur ondersteunen en flexibiliteit bieden. Allan geeft hierbij aan dat klanten vragen naar Kubernetes backup en dat Veeam daarom niet achter kan blijven. Recent is dan ook een stevige integratie van de Veeam-repository met Kasten K10 getoond, waarmee bedrijven een centrale locatie krijgen voor het opslaan van backups van Kubernetes workloads.

Hybride scenario’s

Kasten is daarmee binnen enkele maanden uitgegroeid tot een sleutelcomponent voor de hybride wereld die Veeam voor ogen heeft. Dat neemt echter niet weg dat het oorspronkelijk Veeam-platform op productniveau updates en aanpassingen voor hybride scenario’s krijgt. Tijdens de Covid-19-pandemie groeide werken op afstand bijvoorbeeld in populariteit, waarna Veeam een cruciale rol weggelegd zag voor zijn agents. De lichte applicaties kunnen geïnstalleerd worden op onder meer Windows-, Linux- en Solaris (database)-systemen, om te backuppen naar een externe omgeving. Wanneer werknemers die zich thuis bevinden beschermd moeten worden tegen ransomware, kunnen deze agents een oplossing zijn. Qua performance van de systemen merk je daar weinig van, maar beschermt wel belangrijke data. Zeker nu bedrijfsinformatie steeds vaker doelwit is van hackers, een noodzakelijke optie.

Verder valt op dat de hybride push resulteert in het meer ondersteunen van en integreren met cloudinfrastructuur. Voor de ene cloudprovider is de ondersteuning wat uitgebreider dan de ander, maar in de basis kan Veeam workloads beschermen voor de meest gebruikte cloudplatformen. Qua functionaliteit is er de meeste compatibiliteit met AWS en Microsoft Azure, met bijvoorbeeld features om secundaire kopieën te maken en nauwkeurige retentieperiodes in te stellen. Voor Google Cloud, ook een belangrijk platform voor onze regio, is wat meer recent hechte backup-ondersteuning aangekondigd, om virtual machines te beschermen. Het is de bedoeling dat voor Google Cloud de komende tijd meer features komen.

Allan benadrukt tegenover ons dat dergelijke functionaliteiten alleen maar gewilder worden, want bedrijven hebben door het massale thuiswerken behoeften aan cloud-gebaseerde producten. De CTO noemt het dan ook een interessante periode, waarin IT zeer snel omarmd werd door het brede publiek. Iedereen moet overweg kunnen met moderne IT-systemen. “Data staat aan de basis van de veranderingen”, aldus Allan over de snelle veranderingen. De verschuiving valt onder meer terug te zien in de adoptie van een product als Veeam Backup for Office 365, stelt de Veeam-CTO. Het Microsoft-programma Office 365 is dankzij werken op afstand extra populair, maar verdient wel een serieuze backup-benadering. Microsoft maakt zelf in de basis namelijk zelf geen backups, daar kan Veeam bij helpen. Volgens Allan maken inmiddels 6 miljoen bedrijven gebruik van dit product.

Verder gaan dan bescherming en herstellen van data

Uiteindelijk blijft de kernactiviteit van Veeam dus het maken van backups, maar daarmee ben je er volgens Allan nog niet. “Cloud mobility is bijvoorbeeld erg belangrijk voor bedrijven. Ons dataformaat slaat gegevens zeer portable op, zodat bedrijven de data kunnen oppakken en ergens anders herstellen. Dat gebeurde met name in 2020 veel. We zagen veel organisaties workloads naar de cloud verplaatsen, en het een en ander on premises houden. Maar we zien steeds meer beweging tussen infrastructuren.”

Veeam spreekt dan ook steeds meer over modern data protection, om de kernactiviteiten van zijn platform te omschrijven. Je kan hierop verschillende gerichte features vinden voor het beschermen van de data. Zaak is om het wel als een platform te zien, want die uniforme benadering zorgt dat het overzichtelijk en simpel blijft. Als je Veeam vraagt of dat zijn unieke handelswijze is, is dat zeker een van de onderscheidende factoren. Eigenlijk wil het met drie focuspunten de markt veroveren:

Eenvoud door zo goed als iedere organisatie dezelfde backup repository-aanpak te laten hanteren. In deze opslagplek worden de backup-bestanden en metadata opgeslagen. De grootte van een organisatie maakt hierbij niet uit: een software-aanpak moet het deployen, beheren en onderhouden van Veeam eenvoudig maken.

Flexibiliteit door in te zetten op zoveel mogelijk infrastructuurintegraties. Allan noemt Veeam ook wel “hardware-agnostic, software-defined en cloud-ready”. Er zijn 85 primary storage-integraties, voor bijvoorbeeld NetApp en HPE kan het platform snelle backups verzorgen. Ook zijn er vergelijkbare aantallen te overleggen rond gecertificeerde secundairy repositories. Daarmee werkt Veeam volgens Allan extreem flexibel voor de plekken waar de data wordt verzameld en naartoe verzonden.

Betrouwbaarheid, iets dat verder gaat dan garanderen dat data werkt. “Als ransomware in een omgeving is, zijn we niet afhankelijk van een server of specifieke file systeem waarop de data vergrendeld is”, legt Allan uit. Als er een kopie van de data is, is het volgens hem altijd mogelijk om de data terug te krijgen. Ook het portable zijn dat we eerder beschreven draagt bij aan de betrouwbaarheid.

Wat Veeam los van het bovenstaande verder af maakt, is de mogelijkheid om standaarden en richtlijnen te hanteren die voor unieke bedrijfssituaties van toepassing zijn. Enerzijds betekent het platform veelgebruikte frameworks volgt. Denk hierbij aan NIST, waarmee voldaan wordt aan industriestandaarden voor het beschermen en herstellen van data. Ten tweede is het mogelijk voor Service Providers om hun specifieke expertise toe te voegen. Zijn er bijvoorbeeld eisen voor de bedrijfsomvang, industrie of geografische locatie van de Veeam-gebruiker? Die uitbreidbaarheid biedt het platform. Het kan handig zijn voor het voldoen aan soevereiniteitseisen en regelgeving, wat in onze regio voorkomt.

Is Veeam klaar voor de toekomst?

Met zijn focuspunten heeft Veeam er vertrouwen in om binnen een jaar de absolute marktleider te worden in backup en recovery. Dat is een ambitieus streven, maar lijkt zeker niet onhaalbaar. Veeam heeft weinig last van legacy en is gebouwd voor moderne infrastructuurlandschappen. Het houdt dan ook wel zijn ogen open voor concurrentie, maar vreest ze niet per se. Allan wijst hierbij op het feit dat andere leveranciers hardware-afhankelijk zijn, terwijl Veeam gaat voor integraties met veelgebruikte infrastructuren.

Nadat Veeam op virtualisatievlak volwassen is geworden, wordt nu alles gezet op hybride scenario’s. Daar vertrouwen bedrijven steeds meer op. In het bijzonder noemt Veeam containers en Kubernetes als cruciale componenten voor deze hybride wereld. Met het aantrekken van Kasten heeft Veeam extra specialisme in huis gehaald om in de hybride wereld een rol te spelen. De komende tijd kan en zal het daar op voort gaan bouwen.

