Cisco breidt reikwijdte ThousandEyes uit naar SaaS-applicaties

Cisco heeft zijn de reikwijdte van zijn visibility-tool ThousandEyes met de dienst Application Outages uitgebreid naar duizenden SaaS-applicaties. Tegelijkertijd presenteert Cisco ThousandEyes ook een map die in realtime verstoringen van SaaS-diensten en netwerken laat zien.

Met de overname van ThousandEyes, ook wel de Google Maps voor applicatieverkeer genoemd, kreeg Cisco in 2020 een visibility-tool in handen om de ‘gezondheid’ en structuur van het applicatieverkeer over eigen bedrijfsnetwerken in kaart te brengen en eventuele disrupties in realtime te detecteren. Hiermee kunnen bedrijven ervoor zorgen dat medewerkers, waar zij zich ook bevinden, veilig en betrouwbaar toegang krijgen tot hun applicaties.

Introductie Application Outages

Eerder dit jaar voegde de techgigant de tooling van ThousandEyes toe aan zijn switch-portfolio en aan zijn oplossing voor applicatiebeheer AppDynamics, maar hier blijft het niet bij. Cisco breidt nu de functionaliteit van ThousandEyes uit naar inzicht in de werking van populaire SaaS-applicaties. Dit omdat medewerkers tegenwoordig niet meer alleen applicaties gebruiken die binnen de eigen bedrijfsnetwerken beschikbaar zijn, maar ook applicaties die in diverse (public) cloudomgevingen buiten de zogenoemde ‘perimeter’ van het bedrijfsnetwerk beschikbaar worden gesteld.

Met de functionaliteit Application Outages krijgen bedrijven realtime én historisch inzicht in de beschikbaarheid van verschillende SaaS-applicaties. Hierdoor kunnen beheerders op tijd problemen met de beschikbaarheid van de diensten voor de eigen medewerkers ontdekken en daarop actie ondernemen. Ook krijgen zij informatie over de oorzaak van de uitval van de desbetreffende SaaS-applicaties. Hiermee zijn beheerders beter in staat de complexiteit van het beschikbaarheidsbeheer te beheersen en krijgen op deze manier een ‘ongekend’ realtime inzicht in het functioneren van het internet.

Publieke outage-kaart

Naast deze uitbreiding voor de Cisco ThousandEyes-tool, heeft de techgigant ook de Internet Outages Map ontwikkeld waarop iedereen in near realtime kan zien welke populaire SaaS-applicatiediensten en andere netwerken last hebben van uitval. Iedere vijf minuten wordt de data ververst voor het leveren van een zo compleet mogelijk recent overzicht.

De informatie waarop deze map is gebaseerd, is afkomstig van de prestatiegegevens van gebruikers van de visibilitytool. Deze data worden door verzameld met de Cloud Agent- en Enterprise Agent-tools van ThousandEyes vanuit alle meetpunten in de wereldwijde netwerken van Cisco. De map kan direct worden gebruikt.