Synology kondigt C2 Backup for Business voor Microsoft 365-data aan

Synology heeft zijn C2 Backup for Business-oplossing geïntroduceerd. Met deze oplossing kunnen bedrijven back-ups maken van Microsoft 365-data die zich op diverse Windows-devices bevinden.

Met de tool kunnen bedrijven direct hun Windows-omgevingen en data uit Microsoft 365 naar de cloudgebaseerde C2-omgeving back-uppen. Het C2-portfolio van Synology bestaat uit diverse cloudgebaseerde opslag- en securityfunctionaliteit.

Back-up van MS 365-data

C2 Backup for Business ondersteunt bare metal back-up voor Windows-devices, zoals pc’s en servers. De dienst is onder meer geschikt voor Windows-apparatuur die op Windows 7 SP1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2SP1, 2012, 2016 en 2019 draait.

De dienst maakt het mogelijk op deze apparaten bevindende Microsoft 365-data te back-uppen voordat deze door hackers kan worden aangevallen en misbruikt. Denk daarbij aan e-mail uit onder meer Microsoft Exchange. Hierdoor worden eventuele hersteltijden en downtime bekort, zo geeft Synology aan.

Centrale beheertool

Beheerders kunnen de diverse taken voor Synology C2 Backup for Business eenvoudig uitvoeren vanuit een centrale beheeromgeving of portal. De beheertool maakt het onder meer mogelijk het back-upbeleid op basis van de gebruikersvereisten uit te rollen en te beheren. Ook worden door de centrale beheertool de diverse back-uptaken van beheerders efficiënter gemaakt.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen Synology C2 Backup voor Business tot aan het einde van dit jaar 90 dagen gratis uitproberen.

