Veeam koopt Microsoft 365-backup-oplossing Alcion en maakt oprichter CTO

Veeam Backup for Microsoft 365 en de Veeam Data Cloud krijgen nieuwe mogelijkheden dankzij de overname van Alcion. Alcion’s mede-oprichter en CEO, Niraj Tolia, wordt direct gepromoveerd tot CTO van Veeam.

Alcion werd in 2022 opgericht om het groeiende probleem van dataverlies te adresseren. Door ransomware worden gegevens bedreigd, terwijl de hoeveelheid data explosief blijft toenemen. Steeds meer bedrijven verplaatsen kritieke data naar de cloud en naar SaaS-oplossingen zoals Microsoft 365.

Alcion koos voor een andere aanpak door zowel de back-up- als de securityaspecten te integreren. De technologie van het bedrijf maakt gebruik van AI om te leren van gebruikersgedrag, backups te plannen, malware te verwijderen en ransomware te detecteren. Bovendien helpt het Alcion-platform bij de automatisering van workflows en vereenvoudigt het backup- en recoveryprocessen. De overname door Veeam brengt deze AI-technologieën nu naar het Backup for Microsoft 365-product, wat moet leiden tot een robuustere Veeam Data Cloud.

Het personeel van Alcion zal zich aansluiten bij Veeam. Het is onbekend hoeveel geld er met de overname gemoeid is. Tijdens eerdere investeringsrondes stak Veeam al geld in Alcion.

Zoektocht naar CTO ten einde

Met de overname van Alcion heeft Veeam ook een nieuwe CTO gevonden. Die positie stond sinds begin dit jaar open, toen Danny Allan besloot over te stappen naar Snyk. Tolia, die als oprichter van Alcion ervaring opdeed met marktontwikkeling en klantprogressie, zal nu de technische toekomst van Veeam vormgeven. De Veeam Data Cloud, die eerder dit jaar werd gelanceerd, zal hierin een centrale rol spelen.

Tolia is geen onbekende voor Veeam. Hij richtte eerder Kubernetes-speler Kasten op, dat enkele jaren na oprichting eveneens door Veeam werd overgenomen. Na die overname bleef Tolia enige tijd actief binnen Veeam als SVP, Strategy.

