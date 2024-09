Microsoft kondigt Copilot Wave 2 aan: 365 verder op de schop

Zojuist is een tweede golf aan Microsoft 365 Copilot-functies aangekondigd. Copilot Pages, nieuwe AI-functies binnen Office en Copilot Agents zijn de nieuwste features.

Het drieluik aan Copilot-functies vult het al forse portfolio aan AI-functionaliteit aan binnen Microsoft’s software. Als bovenste laag is Windows Copilot de voornaamste AI-assistent voor gebruikers, terwijl er binnen elke zakelijke applicatie een gespecifieerde copiloot is ontwikkeld.

Als vooraanstaande, overkoepelende feature is Copilot een stuk sneller en sneller naar wens. Antwoorden zijn twee keer zo snel gegenereerd en volgens Microsoft met Wave 2 ook drie keer zaligmakender volgens gebruikers.

Copilot Pages wordt door Microsoft omschreven als een “dynamisch canvas”, dat binnen Business Chat alle bewerkbare en deelbare bestanden weergeeft. Als AI-gedreven werkbord moet Copilot gelden als organisator van alle werkzaamheden.

Copilot voor Excel, Outlook en Word

Copilot zat al in verschillende Office-applicaties, maar krijgt nu meer functionaliteit. Allereerst is Copilot in Excel nu algemeen beschikbaar, nadat het enkel in bètavorm te testen was. Er zijn ook specifieke features geïntroduceerd met deze algemene beschikbaarheid. Copilot in Excel with Python klinkt niet helemaal als wat het feitelijk is. Gebruikers kunnen juist taken uitvoeren die normaliter alleen met uitgebreide expertise omtrent de Python-programmeertaal te klaren zijn. In alledaagse taal zijn nu geavanceerde analyses te maken waar geen enkel codeertalent voor nodig is, is het verhaal.

De functionaliteit in Outlook klinkt gelijk een stuk laagdrempeliger. “Prioritize My Inbox” onttrekt de belangrijkste e-mailberichten vanuit de inbox en vat ze samen. De precieze woordkeuze zou verschillen per gebruiker, aangezien het rekening houdt met de rol van de persoon in kwestie binnen een organisatie. Het is wel even wachten op deze feature: eind 2024 start de public preview. Vanaf dan is het mogelijk om specifieke onderwerpen, keywords en individuen aan te stippen die persoonlijk relevant zijn, met als nuttige toevoeging dat relevante e-mails automatisch een hoge prioriteit krijgen.

Binnen Word is Copilot vaardiger met webgegevens en informatie vanuit andere oplossingen, zoals PowerPoint. In PowerPoint is Copilot intussen een verhalenverteller geworden. Met Narrative Builder fungeert het als een “partner” om je presentatie op te bouwen. Brand Manager helpt tegelijkertijd met het volgen van de huisstijl van je eigen organisatie.

Later deze maand zal Copilot ook algemeen beschikbaar zijn binnen Teams. Hetzelfde geldt voor Copilot in OneDrive, dat alle bestanden op het platform kan samenvatten en onderscheiden.

Op weg naar agents

In navolging van andere grote techpartijen zoals Salesforce introduceert Microsoft AI-agents. Deze kunstmatige assistenten zijn in staat om meer dan alleen een hulpje te zijn: ze kunnen zelf ook complexe taken afhandelen. Bestaande werkprocessen kunnen worden geautomatiseerd met behulp van Copilot Agents, die alles van het beantwoorden van basisvragen tot “geavanceerde autonome systemen” kunnen voltooien.

De introductie van deze complexere AI-assistenten heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Zo heeft Microsoft feedback van bijna 1000 klanten opgevraagd. GPT-4o en betere orkestratie maakt Copilot actiever dan voorheen.

Lees ook: OpenAI lanceert o1, de slimste krachtbron ooit voor ChatGPT