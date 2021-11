Synology Virtual Machine Manager van devserver tot high availability cluster

Synology weet steeds meer zakelijke klanten te overtuigen. Dit heeft ermee te maken dat een Synology NAS meer te bieden heeft dan enkel storage. Het gecombineerde hardware- en software-platform biedt een unieke oplossing. Naast backups kan je ook applicaties draaien op een Synology NAS en sinds enkele jaren ook virtual machines. Direct vanuit DSM is de Synology Virtual Machine Manager beschikbaar, waarmee je eenvoudig een Linux of Windows VM kan opstarten.

Tijdens de introductie van de Synology Virtual Machine Manager stonden de zakelijke ambities van Synology nog wat meer in de kinderschoenen. Destijds richtte het zich vooral op de onderkant van de mkb-markt. Inmiddels heeft het bedrijf de tijd gehad om het product door te ontwikkelen en is de gehele bedrijfsstrategie een stuk zakelijker geworden. Synology wil nu echt doorbreken in de zakelijke markt en ook groot zakelijke en zelfs enterprise-klanten toevoegen aan zijn portfolio. In het onderwijs en in de gezondheidszorg heeft het bedrijf inmiddels voet aan de grond gekregen.

De introductie van DSM 7.0 laat zien dat Synology zijn gebruikers niet in de steek laat, maar wel een serieuzere en meer zakelijke koers wil gaan varen. Het wil dat bedrijven een beter beeld krijgen van Synology, DSM en hoe het systeem als geheel kan voorzien in de kernactiviteiten van een bedrijf. Na het brede portfolio aan backup-oplossingen en surveillance toepassingen is de Synology Virtual Machine Manager waarschijnlijk de derde meest populaire toepassing.

Wat begon met een simpele VM

Synology Virtual Machine Manager begon vanuit de min of meer eenvoudige wens om virtual machines te kunnen draaien op een Synology NAS. Met het opspinnen van een VM konden gebruikers ook Windows-applicaties draaien op hun NAS, bijvoorbeeld om bepaalde data te verwerken die enkel met Windows-applicaties werkt zonder het handmatig op het werkstation te hoeven doen. De Synology Virtual Machine Manager werd daarnaast ook snel populair onder ontwikkelaars die hun developmentomgeving op een Synology NAS draaien. Het grote voordeel hiervan is dat ze eenvoudig backups en snapshots van hun development voortgang kunnen maken. Ook kunnen ze vaak nauwkeuriger testen, omdat de devomgeving dan in een Linux VM kan draaien, waar die waarschijnlijk in productie ook zal draaien. Een Windows-laptop of desktop-pc komt niet altijd overeen met een Linux-omgeving.

Het begon dus met het simpel virtualiseren van een VM, maar groeide al snel uit tot een van de meest populaire Synology applicaties. Het heeft er ook voor gezorgd dat Synology beter is gaan kijken naar de specificaties van zijn servers. Om een beetje fatsoenlijk te virtualiseren heb je ook geschikte processoren nodig. Om die reden zien we vandaag de dag vooral veel Intel Xeon-processoren in de zakelijke modellen. Bij de wat goedkoper modellen is gekozen voor een minder krachtige AMD-processor. De onbekendere ARM-chips en de Intel Celerons hebben het veld moeten ruimen.

Van VM’s naar containers

Met de ondersteuning van VM’s is de stap naar containers de meest voor de hand liggende. Synology voegde dan ook snel Docker toe aan de mogelijkheden van DSM, zodat gebruikers ook containers kunnen draaien op een Synology NAS. Uiteindelijk wil Synology virtualisatie in de breedste zin van het woord ondersteunen. Zodat het niet enkele ontwikkelaars kan aanspreken maar ook andere IT-professionals.

Synology bleef uiteindelijk lang hangen in het test en development hoekje. Voor productiedoeleinden kiezen klanten toch minder snel van een Synology-oplossing. Dit terwijl dit wel mogelijk is. Om klanten hiervan te overtuigen besloot Synology de koe bij de horens te pakken. Synology ondersteunt inmiddels de storageplatformen van alle virtualisatieplatform, waardoor het elk type VM kan draaien. Of bedrijven nu gebruikmaken van VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer of OpenStack, met alle soorten VM’s kan Synology overweg.

Clusters bouwen

Daarnaast introduceerde Synology de mogelijkheid om clusters te bouwen en kwam er een Synology Virtual Machine Manager Pro (VMM Pro). Functies als Live Migration en High Availability zijn daarbij toegevoegd aan VMM Pro. Met Synology VMM Pro is het mogelijk om tot maximaal 7 nodes aan elkaar te knopen, bijvoorbeeld zeven high-availability rackstations van Synology. Deze 7 nodes verbinden met elkaar en vormen één groot cluster. Hierdoor kunnen er veel meer snapshots worden gemaakt en beheerd. Daarnaast is het mogelijk om live migration toe te passen, waarbij een VM van de ene node naar de andere wordt verplaatst zonder dat de gebruiker hier ook maar iets van merkt. Ook zorgt High Availability ervoor dat in het geval van een calamiteit er automatisch van de ene node naar de andere kan worden gewisseld. Dit is bijzonder effectief als je de nodes in verschillende datacenters kan plaatsen. Mocht een datacenter dan last hebben van een storing, kan een applicatie vanuit een ander datacenter nog gewoon worden geleverd. Hiervoor kan Synology Active Backup for Business worden gebruikt, hiermee kunnen kopieën en synchronisaties van data worden gemaakt tussen verschillende nodes en kan daarmee dus ook dienen voor disaster recovery.

Synology heeft zijn VMM de afgelopen jaren echt volwassen gemaakt. Niet langer is VMM puur gericht op testers en developers, maar kan het ook echt in productie draaien. Van Synology begrepen we dat een aantal onderwijs instellingen en organisaties in de gezondheidszorg in de Benelux hier dankbaar gebruik van maken. Die zochten een betaalbare on-premise oplossing waar iedereen mee kan werken, in dat plaatje past Synology precies.

Als het eenmaal is geconfigureerd blijft het gewoon werken en het toevoegen en opspinnen van een VM kan eigenlijk iedereen met DSM. De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van Synology’s DSM software is uitstekend.

Virtueel DSM

Als een grote organisatie vanuit meerdere afdelingen een virtualisatiebehoefte heeft, dan kan er ook voor worden gekozen om één groot cluster te bouwen met daarop verschillende virtuele DSM-installaties. Hierdoor kan elke afdeling zijn eigen Synology Virtual Machine Manager omgeving krijgen, met enkel toegang tot de eigen VM’s. Ondanks dat alle afdelingen op dezelfde cluster draaien.

Eenvoudig cluster bouwen vanuit DSM

De kracht van Synology zit ook duidelijk in DSM. Waar je met andere platformen nog weleens dagen zoet bent met het configureren van alle nodes en het op de juiste manier aan elkaar knopen van het cluster, kan je dit bij Synology gewoon met een paar muisklikken vanuit de DSM-interface doen. Het is hiermee vooral een eenvoudig platform dat voor iedereen geschikt is. De geavanceerde gebruiker, maar ook de mkb-ondernemer die minder technisch is.

Beschikbaarheid

Synology Virtual Machine Manager is gratis beschikbaar op alle Synology NAS-servers met een x86 processor. Op de zakelijke modellen met een Intel Xeon of AMD Ryzen-chip werkt het. Als je als organisatie echt een cluster wil bouwen met 3 of 7 nodes, dan moet je een VMM Pro licentie aanschaffen. De licentiekosten lopen uiteen van een paar honderd euro per jaar tot ongeveer 1000 euro voor 3 jaar, afhankelijk van het aantal nodes en de duur van de licentie.