Veeam benoemt nieuwe CEO: Anand Eswaran moet miljardengroei creëren

Veeam maakt het toetreden van een nieuwe CEO bekend. Anand Eswaran wordt voor de taak gesteld om de terugkerende jaaromzet van één naar twee miljard op te krikken.

Volgens Veeam stelt de wisseling van de wacht zijn huidige CEO (William Largent) in staat om zich te focussen op het voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Anand Eswaran, voormalig COO van RingCentral en VP bij SAP, vult de plaats.

Doorslaggevend moment

Een miljardendoelstelling is ambitieus, maar daar is Eswaran mee bekend. In de afgelopen twee jaar werkte hij als COO van RingCentral, een miljardenbedrijf in unified communications. Daarvoor stuurde hij 24.000 medewerkers als VP van Microsoft Enterprise. Nog eerder fungeerde hij als VP van techgiganten SAP en HPE.

Het toetreden vindt plaats in een belangrijke periode. In 2008, twee jaar na de oprichting van Veeam, lanceerde het 10-koppige bedrijf een backupoplossing voor virtuele machines van VMware vSphere. Vandaag de dag ontwikkelt Veeam met meer dan 4.000 medewerkers een platform voor de backupping van volledige infrastructuren, bestaand uit diverse cloudproviders en technologieën.

De organisatie groeit als kool. Geschiktheid voor omgevingen en bedrijfssoorten verbreed. Eswaran wordt niet alleen vertrouwd om de stijgende lijn aan te houden. De CEO moet de lijn gaan doortrekken. Zijn ervaring suggereert een serieuze kans op slagen, maar alleen de tijd kan uitwijzen wat de komende jaren voor Veeam in petto hebben.