Scale Computing en Veeam bundelen krachten voor enterprise-dataprotectie

Scale Computing en Veeam hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd om enterprise-dataprotectie naar het Scale Computing Platform te brengen. De integratie biedt bedrijven die willen overstappen van VMware volledige ondersteuning voor SC//Platform binnen Veeam Data Platform, waardoor backup- en herstelmogelijkheden worden uitgebreid voor edge- en core-infrastructuur.

Als deelnemer aan het Veeam Integrated programma voegen Scale Computing en Veeam hun expertises samen om klanten betere bescherming te bieden tegen dataverlies en ransomware. Deze samenwerking komt op een strategisch moment, aangezien steeds meer organisaties gedistribueerde applicaties aan de edge implementeren en hun IT-infrastructuur moderniseren.

SC//Platform positioneert zich als een efficiënt en kosteneffectief virtualisatieplatform voor IT-leiders die weg willen bewegen van VMware. Dat zijn er nogal wat, zo bleek toen wij spraken met Scale-CEO Jeff Ready. Deze nieuwe integratie met Veeam Data Platform zorgt ervoor dat organisaties kunnen profiteren van Veeams krachtige dataprotectie, ransomware-herstel en workload-mobiliteit.

Groeiende marktpositie

Scale Computing heeft onlangs een recordgroei gerapporteerd met een stijging van meer dan 45 procent in softwareverkopen op jaarbasis. Volgens het bedrijf is dit mede te danken aan het groeiende aantal klanten dat op zoek is naar alternatieven voor VMware. De samenwerking met Veeam versterkt deze positie verder.

“De samenwerking tussen Scale Computing en Veeam biedt het beste van twee werelden: gestroomlijnde, autonome IT-infrastructuur van Scale Computing en het meest vertrouwde data resilience-platform van Veeam,” aldus Jeff Ready van Scale Computing. “Onze klanten en partners vragen al lang om diepere integratie met Veeam, en we zijn trots dat we aan die vraag kunnen voldoen terwijl we de cyberweerbaarheid voor zowel core- als edge-implementaties versterken.”

Belangrijke voordelen

De integratie tussen SC//Platform en Veeam belooft verschillende voordelen te bieden. Zo komen er onveranderbare backups beschikbaar voor zowel edge- als core-infrastructuur, wat bescherming biedt tegen dataverlies door ransomware of menselijke fouten. De geavanceerde changed block tracking (CBT) en SC//HyperCore’s unieke snapshot-architectuur maken snelle VM-backups en snel herstel mogelijk.

Beheer wordt ook vereenvoudigd dankzij uniforme browser-gebaseerde management via Scale Computing Fleet Manager en naadloze integratie met Veeam Backup & Replication. Organisaties kunnen kiezen uit verschillende Veeam-compatibele backup-doelen, waaronder objectopslag, tape en cloud.

Scale Computing heeft onlangs nieuwe prijsmodellen geïntroduceerd om meer VMware-klanten aan te trekken. Deze flexibele prijsstructuur, gecombineerd met de nieuwe Veeam-integratie, maakt het platform een interessante optie voor bedrijven die zowel hun virtualisatieplatform als hun backup-strategie willen vernieuwen.

Toenemende investeringen in dataprotectie

De samenwerking tussen Scale Computing en Veeam volgt kort na een andere ontwikkeling die positief voor laatstgenoemde uitpakt. Microsoft investeerde recent een onbekend bedrag in Veeam om samen AI-oplossingen te ontwikkelen voor het beschermen en herstellen van data.

“Naarmate onze klanten hun edge- en core-omgevingen uitbreiden, wordt het waarborgen van data resilience steeds complexer,” zegt Shiva Pillay, Senior Vice President en General Manager, Americas bij Veeam. “Deze samenwerking met Scale Computing versterkt Veeam’s missie om organisaties in staat te stellen hun data te beschermen en te allen tijde en vanaf elke locatie beschikbaar te maken, door cyberrecovery en dataportabiliteit te bieden via een doelgericht platform afgestemd op de unieke behoeften van edge IT.”

De aankondiging volgt op een toenemende vraag van Scale Computing’s enterprise- en midmarket-klanten naar geïntegreerde, kosteneffectieve backup en recovery voor steeds meer gedistribueerde omgevingen. De ondersteuning voor SC//Platform in het Veeam Data Platform wordt naar verwachting in Q4 2025 algemeen beschikbaar.