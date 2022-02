‘Grote meerderheid organisaties beveiligt data niet adequaat’

Maar liefst 89 procent van de organisaties schiet tekort op het gebied van databeveiliging. Tegelijkertijd verwacht bijna negen op de tien IT-leiders dat de budgetten voor databescherming harder stijgen dan de IT-uitgaven in het algemeen.

Dat blijkt uit onderzoek van Veeam. Volgens IT-beslissers uit de Benelux kunnen hun huidige dataprotectiemogelijkheden de eisen van de organisatie niet bijhouden. Bijna alle IT-beslissers zien een gat tussen de hoeveelheid data die zij kunnen verliezen na een storing versus hoe vaak data gebackupt wordt. Het afgelopen jaar nam het gat met 13 procent toe. Het geeft aan dat de uitdagingen om data goed te beschermen toenemen. Oorzaken hiervan zijn de grote en diverse uitdagingen rond databescherming.

Afgelopen jaar waren cyberaanvallen de één-na-grooste oorzaak van downtime. Zo had 66 procent van de organisaties uit de Benelux vorig jaar te maken met ten minste één ransomware-aanval. Veeam spreekt hierbij over een alarmerende frequentie én impact. Organisaties konden per aanval slechts 29 procent van de data herstellen. Volgens Veeam laat het zien dat strategieën rond databescherming momenteel niet goed genoeg zijn voor het herstellen van data na een aanval.

Budgetten verhogen

Voor het dichten van het gat tussen de mogelijkheden van databescherming en het groeiende dreigingslandschap, ziet Veeam wel mogelijkheden. Zo zouden organisaties zes procent meer moeten uitgeven aan dataprotectie dan aan andere, bredere IT-investeringen. Dit lost niet alles op, maar laat zien dat CXO’s de dringende behoefte aan moderne bescherming erkennen.

Verder stelt het onderzoek dat 70 procent van de organisaties uit de Benelux clouddiensten als onderdeel van hun dataprotectiestrategie gebruiken. Daarnaast draait de helft containers of is dat van plan de komende twaalf maanden te gaan doen. Ook zal de platformdiversiteit blijven toenemen. De inzet van datacenters en cloudservers komt hierbij steeds meer in balans. Het is een van de redenen dat 27 procent van de organisaties de mogelijkheid om cloud-hosted workloads te beschermen, als de belangrijkste factor voor de inzet van enterprise dataprotectie in 2022 ziet. Twee op de vijf IT-beslissers gelooft dat IaaS- en SaaS-mogelijkheden de belangrijkste kenmerken zijn van moderne databescherming.

