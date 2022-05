AMD heeft een nieuwe processorlijn uitgebracht voor Chromebooks. De Ryzen 5000 C-Series processor brengen de Zen 3-architectuur naar de Chromebooks.

AMD ziet in de Ryzen 5000 C-Series processors een goed alternatief voor de Intel-processors waar de meeste op Chrome OS gebaseerde devices nu mee zijn uitgerust. Ook in dit segment zoekt AMD meer de concurrentie op.

De nieuwe processors, waar vier varianten van beschikbaar zijn, moeten all-day batterijcapaciteit leveren en meer prestaties met tot wel acht high-performance x86-cores. De processors richten zich nadrukkelijk op het leveren van deze prestaties voor Chrome OS.

De chipsets beschikken ook over AMD Radeon graphics-functionaliteit, Wifi 6- en Bluetooth 5.2-connectiviteit voor betere verbindingen en meer bandbreedte voor data.

Diverse fabrikanten aan boord

AMD stelt verder dat de komst van deze nieuwe serie processors Chromebooks gaat helpen nieuwe marktsegmenten aan te boren. Denk daarbij aan veeleisende consumenten, maar ook voor bedrijven die het hybride werken willen omarmen.

Hiervoor heeft de chipfabrikant inmiddels afspraken gemaakt met grote device-fabrikanten, zoals HP en Acer. De AMD Ryzen 7 5825C- processor komt bijvoorbeeld in juni al beschikbaar in de recent aangekondigde HP Elite c645 G2 Chromebook Enterprise. Acer verwacht zijn eerste Chromebook met een AMD Ryzen 5000 C-Series processor later dit jaar op de markt te brengen.