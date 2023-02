Western Digital heeft recent zijn vooral op consumenten gerichte My Book-storageportfolio uitgebreid met een model dat 22 TB aan storage biedt. Ook is een meer robuuste My Book Duo beschikbaar die een capaciteit heeft van niet minder dan 44 TB.

Volgens Western Digital beschikt de 22 TB My Book nu over de grootste beschikbare opslagcapaciteit voor consumenten. Met dit storage device kan deze doelgroep makkelijker de benodigde fysieke opslagcapaciteit krijgen voor hun persoonlijke en zakelijke data. Hierdoor hoeven zij bijvoorbeeld niet naar cloudoplossingen uit te wijken.

My Book 22 TB

De My Book met 22 TB aan dataopslag biedt eindgebruikers de mogelijkheid hun op diverse opslagmedia opgeslagen bestanden nu op een centrale, georganiseerde en makkelijk toegankelijke locatie samen te brengen.

De storagetoepassing is onder meer uitgerust met 256-bits AES hardware-encryptie en beheer- en back-upsoftware. Ook beschikt de My Book 22 TB over een USB-2.0-, een USB 3.0- en een USB 3.2 Gen 1-uitgang.

Robuuste My Book Duo

Western Digital heeft tegelijkertijd met het 22 TB-model ook een meer robuuste versie op de markt gebracht, de My Book Duo. Deze versie beschikt over een opslagcapaciteit van 44 TB. Hij is voorzien van WD-disks in RAID-1 voor redundantietoepassingen.

Ook kan de Duo met 44 TB aan capaciteit worden gebruikt als twee onafhankelijke disks (JBOD) via de meegeleverde beheer- en back-upsoftware. Ook deze toepassing beschikt over AES hardware-encryptie.

Beide opslagmedia zijn per direct verkrijgbaar. De My Book 22 TB kost 679,99 euro en de My Book Duo 1.696,99 euro.

