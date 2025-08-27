Canon lanceert Subscription Security Services voor printbeveiliging

Canon introduceert een nieuwe service voor end-to-end informatiebeveiliging. Het bedrijf biedt twee niveaus security aan, waarbij de focus ligt op het beschermen van printerS tegen cyberrisico’s.

Canon benadrukt het belang van consistente governance over alle apparaten in een organisatie. Printinfrastructuurbeveiliging wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl printer- en scanapparaten kwetsbaarheden kunnen vormen in het netwerk.

Door geautomatiseerde firmware-updates worden patches automatisch toegepast om kwetsbaarheden te verhelpen. Dit betekent minder handmatig werk en een proactieve securitybenadering, waardoor bedrijfscontinuÃ¯teit beter gewaarborgd wordt.

Robuuste basis voor printbeveiliging

De nieuwe Subscription Security Services van Canon bestaan uit twee varianten: Enhanced Security en Premium Security. Beide niveaus omvatten standaard apparaatbeveiliging, geautomatiseerde firmware-updates, gegevens-backup en veilige gegevensvernietiging.

Het Premium Security-niveau biedt uitgebreidere mogelijkheden. Dit pakket omvat proactieve apparaatbewaking en -beheer, realtime dreigingsdetectie en snelle herstelmogelijkheden. Ook worden gedetailleerde securityinzichten verstrekt om organisaties beter te beschermen.

De service werkt samen met Canon’s bestaande cloudoplossingen. Integratie met Cloud Connector en uniFLOW Online moet ervoor zorgen dat bedrijven hun printinfrastructuur onder Ã©Ã©n uniform securitybeleid kunnen plaatsen.

Tip: China zit Canon achterna met chipmachine als ASML-alternatief